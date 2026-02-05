Fiában él tovább Cserháti Zsuzsa fájdalma: „Rettenetesen szorongó alkat lettem”

Cserháti Zsuzsa fia, Szirtes Krisztián most a Palikék Világa Podcast vendégeként mesélt mentális világáról és édesanyjáról. Hihetetlen, mennyire bátran osztotta meg belső problémáit a nagyvilággal - írja a Bors.

Nyíltan beszélt édesanyja problémáiról Cserháti Zsuzsa fia Fotó: Fotó: Youtube

Cserháti Zsuzsa mindig is szorongott

Szirtes Krisztián elárulta, hogy édesanyja hihetetlenül szigorú volt önmagával szemben. Ez a fajta szigor és személyisége mély nyomot hagyott benne, és ezek a traumák még mindig jelen vannak az életében. Azt is felidézte, Cserháti Zsuzsa minden sikere ellenére milyen terheket cipelt a mindennapokban.

Folyamatosan vele volt a szomorúság. Ez egy hullámzó kedélyállapot volt, többször mondta, hogy neki nem itt kellene tartani, hatalmas volt az elvárása magával szemben. Rettenetesen nehéz megemészteni, hogy mindenki szerint a világ királynője vagy, majd visszamész a 30 négyzetméteres újpesti lakásodba, ahol vagy ki tudod fizetni a fűtést, vagy nem, és ezzel kell együtt élned

– mesélte.

Édesanyja számára az egyik legfájdalmasabb a nyilvános elismerés és a magánéleti bizonytalanság között kialakult ellentét volt.

Édesanyja küzdelmeit ő is örökölte

Nem csak édesanyjáról, saját magáról és családjáról is nyíltan beszélt. Örökölte a túlzott aggodalomra való hajlamot és az erős önkritikát.

Tőle örököltem, rettenetesen szorongó alkat vagyok én is. Mindig megtalálom, hogy min lehet idegeskedni, és nekem is súlyos elvárásaim vannak magammal szemben. A gyermekeimben is látom a szorongást, de szerencsére a feleségem gyógypedagógus, próbáljuk oldani folyamatosan a teljesítménykényszerüket. Már egy oktatási intézményben is nagyon kell teljesíteni, ez nem jó táptalaja annak, hogy az ember ne legyen szorongó. De úgy érzem, őket sikerül egy jó mederben tartani

– mesélte Szirtes Krisztián.

Tudatosan próbál figyelni arra, hogy gyermekeit ne terhelje túl. Próbálja bennük az egészséges önbizalmat táplálni. Látszik, hogy nem szeretné a terheket a következő generáció számára is tovább adni.

Arra is kitért, hogy a siker nem egyenlő a boldogsággal és a lelki békével. Mindezt édesanyja példáján keresztül tanulta meg.

Ha az embernek megérkezik a megbecsültség, amire húsz éve vár és felér a csúcsra, azt hiheti, hogy ott minden csodálatos, de sajnos ez nem így van. Például nagyon nehéz, ha te rettenetesen ismert vagy és utálod, ha észrevesznek az utcán, vele ez így volt. Minden előadóművésznek kell egy adag exhibicionizmus, ami édesanyámban nem volt meg. Azt szerette volna, ha úgy lehet énekesnő és világsztár, hogy közben nyugodtan lemehet a zöldségeshez. Ez a kettő viszont nagyon nem összeegyeztethető

– nyílt meg a podcast során.