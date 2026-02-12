Bochkor Gábor beismerte: „Megcsaltam és ő elhagyott...”

Bochkor Gábor soha nem átallotta önmagát példaként állítani, ha egy-egy érzékeny témát boncolgathatott az éter hullámain keresztül. Ebben egészen jól halad a nagy előd, Howard Stern által lekövezett úton. Most éppen a hűség-megcsalás-biológia tengelyen teregette ki a saját „szennyesét”. Az apropót Sturla Holm Lægreid biatlonos esete adta, aki miután bronzérmet szerzett a jelenleg is zajló Téli olimpiai játékokon, egy élő tévéinterjúban vallotta meg, hogy megcsalta élete szerelmét és elárulta, szeretné jóvá tenni a fiaskót.

Bochkor Gábor egy régi-régi bűnét vallotta meg élő adásban (Fotó: Mediaworks archívum)

Bochkor Gábor: „Akkor döbbentem rá, hogy nekem ő nagyon fontos”

Bochkor Gábor a hír hallatán árulta el a Retro Rádió hallgatóinak, hogy bizony ő is került már hasonló helyzetbe.

A megcsalásnak fontos funkciója van a társadalmunkban.

„Ugyanakkor én ismerem ezt az érzést. Gyurinak már elmondtam, de most elmondom itt is. Volt egy olyan barátnőm, akivel még nagyon friss volt a kapcsolatunk, vagyis nem volt annyira mély és én megcsaltam. Ez ki is derült és el is hagyott. Akkor döbbentem rá, hogy nekem ő nagyon fontos. Mindent el is követtem és végül visszajött. Ez az egész, nagyon nehéz volt” – idézte fel egy régmúlt szerelem kálváriáját Bochkor Gábor, majd menten le is szűrte a konzekvenciát, ami persze a hölgyek számára kevéssé emészthető. „A megcsalás sosem bevallandó. Mindig tagadni kell! Ez alap. Ha nagyon kiderül és már ott van az összes bizonyíték, akkor azt mondjuk, hogy jól van…” - jelentette ki kérlelhetetlen határozottsággal a rádiós.

Bochkor Gábor példája kapcsán kiderült, nem vagyunk alapvetően monogámok (Fotó: AI)

„Ahol, a hím fizikailag nagyobb, mint a nőstény, azok a fajok poligámok”

De vajon mit mond a monogámia, kontra poligámia viszonylatban a tudomány? Dr. Tóth Tamás, aki a stúdióban volt vendég csütörtök reggel, természetesen kellő iróniával közelített a kérdéshez és az alábbi, elgondolkodtató választ adta:

„Mondok egy statisztikát a megcsalásra. A nők – hiszen ők is szoktak félrelépni – leginkább az ovulációhoz nagyon közeli időpontban lépnek a tettek mezejére. Szóval cáfolnám, hogy ebben nincs genetikai kód. Az etológia (állatok viselkedéstana) ugyan nem ránk vonatkozik, de csináltak egy vizsgálatot, melyben az összes emlős fajt nézték. Ahol a hím fizikailag nagyobb, mint a nőstény, azok a fajok poligámok.

Oda volt írva zárójelben, hogy kivéve az ember. Most gondoljuk ezt tovább…

– mondta a szakember. Nos, tegyük akkor fel a kérdést: Tényleg az ember az egyetlen kivétel? Tényleg?