„Jó úton halad a gyógyulás felé”: Emilio megszólalt Bangó Margit állapotáról
Eddig csupán pletykák keringtek róla. Bangó Margit állapotáról Emilio és Tina vallottak, hogy eloszlassák a rémhíreket.
Rémírek terjengtek a Kossuth-díjas Bangó Margit egészségügyi állapotáról. A zenei élet megkerülhetetlen ikonja, már kétszer is sikeresen legyőzte a gyilkos kórt, daganatos betegsége miatt, kemoterápiás kezeléseken vett részt és most ismét harcba szállt.
Bangó Margit, így van most valójában
Hónapok óta szorul ellátásra a művésznő, bár a javulását remélik, de a helyzet súlyosabbnak látszik, mint valaha. Imádott unokája esküvőjén sem tudott részt venni Bangó Margit, akinek állapotáról a közösségi médiában rosszabbnál rosszabb rémhírek terjedtek el, amink hatására Tina és Emilio is kénytelen volt megszólalni.
Most szeretetre és imára van szüksége, nem pletykákra
- üzenték az interjú beharangozójában Bangó Margit családtagjai, Tina és Emilio.
Ez az első és utolsó alkalom, hogy a család megszólalt a művésznő állapotáról, Emilio szerint a beleegyezésével álltak most kamerák elé. Arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a nyugalmát.
Ezzel a nyilatkozattal öntöttek tiszta vizet a pohárba.
Szeretnénk eloszlatni minden rémhírt: a kórházban fekvő nő egy harcos. Mindenkinek köszönjük az aggódást. Az állapotáról annyit kell tudni, hogy jelenleg is kórházban van, de jó úton halad a gyógyulás felé, és az orvosok is jó híreket mondtak. Mi imával küzdünk a rossz ellen. Szó sincs arról, hogy magatehetetlen lenne, hála Istennek jár-kel.
- írja a Bors Emilio és Tina nyilatkozata alapján.
A nyugodt körülmények elengedhetetlenek a mielőbbi javuláshoz és felépüléshez.
