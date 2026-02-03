„Jó úton halad a gyógyulás felé”: Emilio megszólalt Bangó Margit állapotáról

Rémírek terjengtek a Kossuth-díjas Bangó Margit egészségügyi állapotáról. A zenei élet megkerülhetetlen ikonja, már kétszer is sikeresen legyőzte a gyilkos kórt, daganatos betegsége miatt, kemoterápiás kezeléseken vett részt és most ismét harcba szállt.

Bangó Margit harcot vív betegségével Fotó: Markovics Gábor

Bangó Margit, így van most valójában

Hónapok óta szorul ellátásra a művésznő, bár a javulását remélik, de a helyzet súlyosabbnak látszik, mint valaha. Imádott unokája esküvőjén sem tudott részt venni Bangó Margit, akinek állapotáról a közösségi médiában rosszabbnál rosszabb rémhírek terjedtek el, amink hatására Tina és Emilio is kénytelen volt megszólalni.

Most szeretetre és imára van szüksége, nem pletykákra

- üzenték az interjú beharangozójában Bangó Margit családtagjai, Tina és Emilio.

Ez az első és utolsó alkalom, hogy a család megszólalt a művésznő állapotáról, Emilio szerint a beleegyezésével álltak most kamerák elé. Arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a nyugalmát.

Ezzel a nyilatkozattal öntöttek tiszta vizet a pohárba.

Szeretnénk eloszlatni minden rémhírt: a kórházban fekvő nő egy harcos. Mindenkinek köszönjük az aggódást. Az állapotáról annyit kell tudni, hogy jelenleg is kórházban van, de jó úton halad a gyógyulás felé, és az orvosok is jó híreket mondtak. Mi imával küzdünk a rossz ellen. Szó sincs arról, hogy magatehetetlen lenne, hála Istennek jár-kel.

- írja a Bors Emilio és Tina nyilatkozata alapján.

A nyugodt körülmények elengedhetetlenek a mielőbbi javuláshoz és felépüléshez.