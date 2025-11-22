Bangó Margit családjában beköszöntött a béke időszaka dédunokája esküvőjével
A Bors elsőként számolt arról, hogy tegnap Bangó Margit családjában jeles nap történt, hiszen dédunokája, a kis Tina férjhez ment, valamint azt is bejelentették, hogy kisfiút hord a szíve alatt. De nem csak ez okozott örömöt a családban, hiszen a menyegző arra is remek alkalmat teremtett, hogy a Bangó család berkein belül elhúzódó konfliktusokat is elsimítsa. Bangó Margit exkluzív üzenetet küldött a fiataloknak.
Bangó Margit családjában évtizedes konfliktusok oldódtak meg dédunokája menyegzőjével. A Kossuth-díjas énekesnő dédunokája a boldogító igent péntek délután mondta ki szerelmének, Norbertnek. Majd olyasmi történt, amire senki sem számított - számolt be a Bors.
Emilió állt az élére annak a kezdeményezésnek, hogy a családi konfliktusokat egyszer és mindenkorra elsimítsák az esküvő hatására. Hiszen ahogy a legjobb családban is előfordul egy-egy vita, úgy Bangó Margit családjában is. A Bangó családban sajnos az sem segített a helyzeten, hogy náluk magas az egy főre jutó hírességek aránya.
Bangó Margit üzent a fiataloknak: „Áldásom rátok!”
Bár Bangó Margit orvosi kezelése miatt nem tudott személyesen jelen lenni a kis Tina esküvőjén, pont ezért szeretett volna üzenni az ifjú párnak:
Nagyon örülök a fiatalok szerelmének és boldogságának. Izgatottan várom az ükunokám érkezését és hálát adok, hogy Isten kegyelméből áprilisban üknagymama leszek
- fogalmazott röviden a cigánynóta koronázott királynője.
Emilió: „Aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok”
Az örömapával, Emilióval is sikerült interjút készítenie a Borsnak, amelyben kifejtette örömét és háláját azzal kapcsolatban, hogy sikerült rendezni a családi konfliktusokat.
„Amikor kis Tina bejelentette, hogy hozzámegy élete szerelméhez és babát vár, végiggondoltuk, hogy kiket is szeretne meghívni a nagy napra.”
Természetesen mindannyiunk számára fontos volt, hogy az egész család jelen legyen, így amikor a lányom arra jutott, hogy a régóta és szakaszosan fellángoló viták miatt alig akad pár rokon, akit meghívhatunk, elhatároztam, hogy a kezembe veszem a dolgokat.
„Abban a pillanatban felhívtam mindenkit és elsimítottam a kuszább szálakat. Pontot tettünk a nyitva hagyott kérdésekre adott válaszok végére, így a drága mama kivételével tényleg mindenki velünk örült és ennél aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok. A mama pedig lélekben velünk volt ezen a csodálatos napon és együtt ünnepelte velünk kis Tina és Norbi boldogságát” – fogalmazott Emilio, aki hozzátette, utoljára az ő és Tina esküvőjén volt úgy együtt a teljes család, úgy mint pénteken.
Bár Bangó Margit az esküvőn egészségi állapota miatt nem lehetett ott, a nyárra tervezett világraszóló lagzira már nagyon készül. Szeretne táncolni is legidősebb dédunokájával, aki addigra már életet ad, és ezzel megajándékozza ükunokájával.
Legfontosabb tudnivalók Tina és Emilio lánya esküvőjéről
- Tina és Emilio lánya esküvője 2025. november 21-én került megrendezésre
- a kis Tina 24. születésnapján, hatévnyi eljegyzés után esküdtek meg a fiatalok
- az egész család összegyűlt, de sajnos Bangó Margit dédunokája esküvőjére egészségügyi problémái miatt nem tudott elmenni
- a pompára nem lehetett panasz: az egész család a csillogást preferálta a ruhaválasztásnál
- a fiatalasszony ruháját egyenesen Dubajból hozatták, és az örömanya, Tina is kitett magáért, no és persze Emilio sem adta alább egy csillogó öltönynél.
