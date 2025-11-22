RETRO RÁDIÓ

Bangó Margit családjában beköszöntött a béke időszaka dédunokája esküvőjével

A Bors elsőként számolt arról, hogy tegnap Bangó Margit családjában jeles nap történt, hiszen dédunokája, a kis Tina férjhez ment, valamint azt is bejelentették, hogy kisfiút hord a szíve alatt. De nem csak ez okozott örömöt a családban, hiszen a menyegző arra is remek alkalmat teremtett, hogy a Bangó család berkein belül elhúzódó konfliktusokat is elsimítsa. Bangó Margit exkluzív üzenetet küldött a fiataloknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 06:41
Bangó Margit dédunokája esküvő béke

Bangó Margit családjában évtizedes konfliktusok oldódtak meg dédunokája menyegzőjével. A Kossuth-díjas énekesnő dédunokája a boldogító igent péntek délután mondta ki szerelmének, Norbertnek. Majd olyasmi történt, amire senki sem számított - számolt be a Bors.

Bangó Margit dédunokája férjhez ment, valamint azt is bejelentették, hogy kisfiút hord a szíve alatt. Fotó: Bors
Bangó Margit dédunokája férjhez ment, valamint azt is bejelentették, hogy kisfiút hord a szíve alatt. Fotó: Bors

Emilió állt az élére annak a kezdeményezésnek, hogy a családi konfliktusokat egyszer és mindenkorra elsimítsák az esküvő hatására. Hiszen ahogy a legjobb családban is előfordul egy-egy vita, úgy Bangó Margit családjában is. A Bangó családban sajnos az sem segített a helyzeten, hogy náluk magas az egy főre jutó hírességek aránya.


Bangó Margit üzent a fiataloknak: „Áldásom rátok!”

Bár Bangó Margit orvosi kezelése miatt nem tudott személyesen jelen lenni a kis Tina esküvőjén, pont ezért szeretett volna üzenni az ifjú párnak:

 Nagyon örülök a fiatalok szerelmének és boldogságának. Izgatottan várom az ükunokám érkezését és hálát adok, hogy Isten kegyelméből áprilisban üknagymama leszek

- fogalmazott röviden a cigánynóta koronázott királynője.

Emilió: „Aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok”

Az örömapával, Emilióval is sikerült interjút készítenie a Borsnak, amelyben kifejtette örömét és háláját azzal kapcsolatban, hogy sikerült rendezni a családi konfliktusokat.

 „Amikor kis Tina bejelentette, hogy hozzámegy élete szerelméhez és babát vár, végiggondoltuk, hogy kiket is szeretne meghívni a nagy napra.” 

Természetesen mindannyiunk számára fontos volt, hogy az egész család jelen legyen, így amikor a lányom arra jutott, hogy a régóta és szakaszosan fellángoló viták miatt alig akad pár rokon, akit meghívhatunk, elhatároztam, hogy a kezembe veszem a dolgokat.

„Abban a pillanatban felhívtam mindenkit és elsimítottam a kuszább szálakat. Pontot tettünk a nyitva hagyott kérdésekre adott válaszok végére, így a drága mama kivételével tényleg mindenki velünk örült és ennél aligha kaphattak volna szebb nászajándékot a fiatalok. A mama pedig lélekben velünk volt ezen a csodálatos napon és együtt ünnepelte velünk kis Tina és Norbi boldogságát – fogalmazott Emilio, aki hozzátette, utoljára az ő és Tina esküvőjén volt úgy együtt a teljes család, úgy mint pénteken.

Bár Bangó Margit az esküvőn egészségi állapota miatt nem lehetett ott, a nyárra tervezett világraszóló lagzira már nagyon készül. Szeretne táncolni is legidősebb dédunokájával, aki addigra már életet ad, és ezzel megajándékozza ükunokájával.

Legfontosabb tudnivalók Tina és Emilio lánya esküvőjéről

  • Tina és Emilio lánya esküvője 2025. november 21-én került megrendezésre
  • a kis Tina 24. születésnapján, hatévnyi eljegyzés után esküdtek meg a fiatalok
  • az egész család összegyűlt, de sajnos Bangó Margit dédunokája esküvőjére egészségügyi problémái miatt nem tudott elmenni
  • a pompára nem lehetett panasz: az egész család a csillogást preferálta a ruhaválasztásnál
  • a fiatalasszony ruháját egyenesen Dubajból hozatták, és az örömanya, Tina is kitett magáért, no és persze Emilio sem adta alább egy csillogó öltönynél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu