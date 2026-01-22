Wossala Rozina beszólt Rácz Jenőnek: A séf szerint ipari hulladékot támogat a hírnevével

Rácz Jenő célkeresztbe került, és ezúttal nem egy étterem megnyitó vagy egy pazar menüsor miatt, hanem azért, mert egy önjelölt gasztroszakértőnek hirtelen eszébe jutott megmondani, mi számít valódi fine diningnak – természetesen biztonságos távolságból, látványkonyhát, luxuséttermet és többfogásos degusztációs menüt legfeljebb az Instagramon látva. A magyar gasztronómia egyik legsikeresebb, nemzetközileg is jegyzett séfjét most azok oktatják ki küldetéstudatból, akik szemmel láthatóan inkább elméletben mozognak otthonosan, mint fehér abrosz mellett. Bár Wossala Rozina gyakorlatban bizonyított már, a kommentelők szerint jobban tenné, ha először a saját kertjében söprögetne.

Wossala Rozina Rácz Jenőt ért kritikája váratlanul érte az embereket (Fotó: Szabolcs László)

Wossala Rozina kemény kritikával illette Rácz Jenőt

A Bulvárbölcsészek méltán híres műsorában Dr. Spira Eszter Mirjam kijelentette, hogy amit Rácz Jenő csinál, annak semmi köze a fine dininghoz. Szerinte ez egy „parasztvakítás”, ráadásul a cirkuszosabb fajtából. Különösen zavarta, hogy a vendégek félkörben ülnek, rálátva a konyhára, mintha az ételkészítés látványa nem lenne szerves része a modern gasztronómiának, hanem valami ízléstelen mutatvány lenne. Mintha a világ Michelin-csillagos éttermeinek egy része nem pontosan erre az élményre épülne.

Savanyú a szőlő?

A kritikára Wossala Rozina is rácsatakozott kommentben, aki szerint az egész „tiszta ego trip”, a kézzel készült kerámiától kezdve a koncepcióig:

Tiszta Ego Trip az egész, a saját tenyeréből öntött kerámiában felszolgált ételtől addig, amiről szó van itt. Arról nem is beszélve, hogy egy Michelin-csillagos séf küldetéstudatában benne kellene lennie az átlagember hétköznapi táplálkozásának javítása, tanítása, segítése, nem millókért eladni magát a Mekinek, hogy ipari hulladékot támogasson a hírnevével

– írta Wossala Rozina. Ez a gondolatmenet különösen érdekes annak fényében, hogy világszerte top-séfek tucatjai dolgoznak együtt nagy márkákkal, pontosan azért, hogy a minőség ne csak egy szűk elit kiváltsága legyen.

Egyhangú ítélet...

A téma a Redditen is élénk visszhangot váltott ki, a hozzászólók pedig egyhangúan ítélték meg a helyzetet: