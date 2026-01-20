Óriási volt a baj: Pásztor Anna kisfia mentette meg húga életét!

Az énekesnő 2013 novemberében szülte meg fiát, Benjit, a lánya, Zoé pedig 2016 januárjában született. Most a Duna TV Azt beszélik című műsorában mesélt el az Anna and the Barbies frontembere, Pásztor Anna egy történetet, amely szerencsére nem torkollott tragédiába, de komoly tanulsága van: soha nem szabad magára hagyni sem vízparton, sem vízben az úszni nem tudó gyerekeket, mert bármikor baj lehet.

Pásztor Anna tudja, hogy nem szabad a víznél magukra hagyni a kicsiket (Fotó: MTVA)

Pásztor Anna gyerekeiről mesélt el egy történetet

Pásztor Anna elmondta, hogy egy nyaraláson a gyerekek egy medencében fürödtek az édesapjukkal, aki éppen csak egy pillanatra fordult el tőlük, karúszóért ment.

A kisfiam megmentette a kislányom életét

– emlékezett az énekesnő. A kislány, Zoé ugyanis kicsúszott az úszógumiból és elmerült. Másfél évvel idősebb bátyja odament hozzá, látva integető kezét, először azt hitte, pacsit kér a testvére.

Benji elmesélte aztán, hogy érezte, valami baj van, mert nem volt olyan erős a húga kéztartása, ezért kihúzta a víz alól. Bár már neki is csak az orra volt a felszín felett, tartotta testvérét, amíg az apukájuk visszajött

– részletezte az énekesnő, aki nemrég a szorongásairól is beszámolt.

Az Azt beszélik másik vendége, Ujvári Zoltán Szilveszter „Zola” is játékosan tanítja három és fél éves kislányát, mit tegyen, ha valaki bajba kerül. „Azt játsszuk, hogy elesik, hívjuk mentőt és én egy villogó lámpával megérkezem, hogy elsősegélyt nyújtsak a sérült lábának. Ennek során megtanítjuk, hogyan kell telefonálni, mentőt hívni és elmondani, milyen címre érkezzen” – avatta be a nézőket az énekes edukatív játékukba.

Pásztor Anna amerikai kalandjai: veszélyes helyzetbe is került

A többszörös Fonogram-díjas előadó, aki nemrég kellemetlen helyzetbe hozta Palik Lászlót, átélt pár kalandot még New York-i évei alatt. A műsorban elmesélte, gyakran szállt fel olyan buszra, amelyik körbe járta Manhattant, az inspiráló utazgatást akkoriban rapszövegek írására használta. Ám egyszer rossz buszra szállt, amely közbiztonság szempontjából nem túl barátságos környékre vitte. Szürkületkor leszállt, hogy megvárja a visszafelé érkező járatot, ám hiába próbált láthatatlanná válni, megtalálták a környékbeliek.