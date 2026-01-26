„Édesapa megtanítottál minden jóra” – Nem akárkinek a társaságában bukkant fel a botrány után Mandula Ádám

A botrány után ismét visszatért! Mandula Ádám bizonyára sokaknak okozott meglepetést, amikor nemrég bejelentette, az útjai a várandós párjával elválnak, miután kiderült, nem biztos, hogy tőle van a születendő gyermek, majd ezt követően a lány, Alexa kitálalt a Borsnak arról, mi a véleménye ezekről az állításokról. Mindez azután történt, hogy az utóbbi időben a leginkább a botrányairól híressé vált rapper ismét és sokadjára kezdett magára találni. A minap például ellátogatott egy kozmetikai kezelésre, ahol eltávolították az arctetoválásait, most pedig egy új videóval lepte meg a követőit a közösségi oldalán.

Mandula Ádám gyermekével közös videóval jelentkezett Forrás: YouTube

Mandula Ádám fiával rappeli az új dalát

Ádám mostanra már le is szedett minden közös tartalmat a volt barátnőjével és új fejezetet nyitott: közeledik az új albuma megjelenése, amit egy fiával, Medoxszal közös dallal harangozott be az Instagramon.

Hamarosan album. Lesz egy-két Medi feat is rajta

– írta a bejegyzésében a rapper egy videó kíséretében, amelyen a kisfia társaságában látható.

Édesapa megtanítottál minden jóra. Soha nem gyújtok rá, nem megyek a pokolba

– rappeli Medox a videóban a dal a meglehetősen érdekes szövegét.

Az album és az új dalok népszerűsége egyelőre kérdéses, hiszen sokan nem tudják elfelejteni a rapper botrányos, élő videós viselkedését, amelyen bántalmazta a kisfiát. Most pedig Alexa, Mandula Ádám exe is kitálalt a Borsnak azzal az állítással kapcsolatban, hogy Ádám szerint nem az övé a születendő gyermek. Szerinte ugyanis a rapper nemegyszer megcsalta őt az alatt az egy év alatt, amíg együtt voltak: mint mondta, a rapper többek közt tiktokos és onlyfanses lánnyal is félrelépett.