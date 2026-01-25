Mandula Ádám elárulta, szakítottak várandós párjával - Lehet, mégsem ő leendő gyermeke édesapja

Egy heves vita során Mandula Ádám párja azzal sokkolta, hogy akár az is előfordulhat: nem az ő gyermekét hordja a szíve alatt. A rapper megdöbbenve hallgatta, ahogy barátnője kimondja, benne van a lehetőség, hogy nem ő, hanem egy másik ismert férfi a születendő baba édesapja - írja a Bors.

Mandula Ádám párja lehet, hogy nem is a rapper gyerekét várja (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám és párja szakítottak

Egy évig élt az Éden Hotel sztárja tipikus se veled, se nélküled kapcsolatban párjával. Volt itt minden, még pozitív terhességi teszt is, amiről később kiderült, valaki másé. Egy szakítás után Mandula Ádám barátnője még az ablakot is betörte. De ahogy ez lenni szokott az ilyen kapcsolatokban, újra kibékültek, majd kiderült, hogy a rapper párja várandós, de most tényleg. Akkor megfogadták, hogy végre mindent jól fognak csinálni. Pár nappal ezelőtt azonban a kismama kórházba került vesemedence gyulladással, és az egyik alkalommal, amikor a sztárapuka bent volt nála, megint csúnyán összevesztek.

Szakítottunk, most már végleg

– vallotta be a Borsnak Mandula Ádám, aki párjáért és közös jövőjükért még mosogatást is vállalt.

"Az a helyzet, hogy mindig is tudtam, hogy nem szabadna vele lennem. Többször szakítottunk is, de végül mindig kibékültünk, mindig adtam egy újabb esélyt. Pedig akkor kellett volna menekülőre fognom, amikor bekamuzta a terhességet, hogy ne hagyjam el. Aztán amikor megint azt mondta, terhes, már csak akkor hittem el, amikor elmentünk együtt ultrahangos vizsgálatra. Na, gondoltam, akkor utolsó esély, legyen ennek a gyereknek rendes családja, próbáljuk meg."

De egy újabb veszekedés közben az arcomba vágta, hogy amikor egy hónapig külön voltunk, ő lefeküdt több hírességgel is, szóval lehet, nem is én vagyok a gyerek apja. Persze lehet, hogy hazudott ezzel és csak engem akart ezzel bántani, de nekem ez már sok volt. Az a vicc az egészben, hogy én tényleg még a szüléskor is bent akartam lenni, de mivel ő hivatalosan még nem vált el, így a gyereket még a nevemre se vehetem!

Géczi Bea és Mandula Ádám kisfia, Medox, a botrány ellenére is imádja az apukáját (Fotó: Mandula Ádám)

Apasági tesztet fog csináltatni

A rapper, akinek a napokban a Borderline című dala platina lett, a munkába menekült.