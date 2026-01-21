Komoly döntést hozott Mandula Ádám, ez egy életre szól
Rengeteg a változás a rapper életében. Mandula Ádám végre jó útra tér?
Mandula Ádám 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy speciális arckezelésen járt. A történetekből kiderül, hogy a rapper úgy döntött: eltávollíttatja arctetoválásait. Azt nem tudni, miért válik meg tőlük - azonban talán köze lehet ahhoz, hogy nemsokára érkezik második gyermeke.
Mandula Ádám eltávolíttatta arctetoválásait
Az Éden Hotel sztárja az utóbbi években leginkább botrányairól volt híres. Leginkább arról, amikor élő adásban bántalmazta elsőszülött gyermekét, a Géczi Beával közös Medox-szot. A rapper egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, ami egy tudatos döntés lehetett és bizonyára volt ideje elgondolkozni a történtekről.
Egy forrás a hónapokban megosztotta, hogy Ádám próbál jó útra térni, azonban ezt megnehezíti az a tényező, hogy múltja miatt sehova nem akarják felvenni. Még mosogatni is elment, hogy megteremtsen mindent bővülő családjának.
Néhány hónappal ezelőtt ugyanis a rapper bejelentette, hogy jelenlegi párjával babát várnak. Pont ez lehet az oka mindannak a változásnak, ami most az életében történik: visszatér ugyanis a zenéhez és nemsokára kiadja új albumát, valamint meghozta azt a komoly döntést, hogy eltávolíttatja az arctetoválásait is.
Picikét vérzik. Nembaj, vér nélkül nincs élet. Nemsokára teljesen eltűnnek
– mondta videójában Ádám, miközben megmutatta arcát, amin látni, hogy már félig-meddig eltűntek arctetoválásai.
A rapper visszatért a posztoláshoz is és büszke apukaként mutatta meg párja pocakját, akivel nemrég ultrahangos vizsgálaton jártak.
