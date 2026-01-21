Komoly döntést hozott Mandula Ádám, ez egy életre szól

Mandula Ádám 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy speciális arckezelésen járt. A történetekből kiderül, hogy a rapper úgy döntött: eltávollíttatja arctetoválásait. Azt nem tudni, miért válik meg tőlük - azonban talán köze lehet ahhoz, hogy nemsokára érkezik második gyermeke.

Mandula Ádámnak nincsen többé arctetoválása /

Fotó: Mandula Ádám YouTube

Mandula Ádám eltávolíttatta arctetoválásait

Az Éden Hotel sztárja az utóbbi években leginkább botrányairól volt híres. Leginkább arról, amikor élő adásban bántalmazta elsőszülött gyermekét, a Géczi Beával közös Medox-szot. A rapper egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, ami egy tudatos döntés lehetett és bizonyára volt ideje elgondolkozni a történtekről.

Egy forrás a hónapokban megosztotta, hogy Ádám próbál jó útra térni, azonban ezt megnehezíti az a tényező, hogy múltja miatt sehova nem akarják felvenni. Még mosogatni is elment, hogy megteremtsen mindent bővülő családjának.

Néhány hónappal ezelőtt ugyanis a rapper bejelentette, hogy jelenlegi párjával babát várnak. Pont ez lehet az oka mindannak a változásnak, ami most az életében történik: visszatér ugyanis a zenéhez és nemsokára kiadja új albumát, valamint meghozta azt a komoly döntést, hogy eltávolíttatja az arctetoválásait is.

Picikét vérzik. Nembaj, vér nélkül nincs élet. Nemsokára teljesen eltűnnek

– mondta videójában Ádám, miközben megmutatta arcát, amin látni, hogy már félig-meddig eltűntek arctetoválásai.

Forrás: Mandula Ádám Instagram-sztori