Komoly döntést hozott Mandula Ádám, ez egy életre szól

Rengeteg a változás a rapper életében. Mandula Ádám végre jó útra tér?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 17:00
Mandula Ádám változás rapper tetoválás

Mandula Ádám 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy speciális arckezelésen járt. A történetekből kiderül, hogy a rapper úgy döntött: eltávollíttatja arctetoválásait. Azt nem tudni, miért válik meg tőlük - azonban talán köze lehet ahhoz, hogy nemsokára érkezik második gyermeke.

Mandula Ádám megválik arctetoválásától
Mandula Ádámnak nincsen többé arctetoválása / 
Fotó: Mandula Ádám YouTube

Mandula Ádám eltávolíttatta arctetoválásait

Az Éden Hotel sztárja az utóbbi években leginkább botrányairól volt híres. Leginkább arról, amikor élő adásban bántalmazta elsőszülött gyermekét, a Géczi Beával közös Medox-szot. A rapper egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, ami egy tudatos döntés lehetett és bizonyára volt ideje elgondolkozni a történtekről.

Egy forrás a hónapokban megosztotta, hogy Ádám próbál jó útra térni, azonban ezt megnehezíti az a tényező, hogy múltja miatt sehova nem akarják felvenni. Még mosogatni is elment, hogy megteremtsen mindent bővülő családjának.

Néhány hónappal ezelőtt ugyanis a rapper bejelentette, hogy jelenlegi párjával babát várnak. Pont ez lehet az oka mindannak a változásnak, ami most az életében történik: visszatér ugyanis a zenéhez és nemsokára kiadja új albumát, valamint meghozta azt a komoly döntést, hogy eltávolíttatja az arctetoválásait is.

Picikét vérzik. Nembaj, vér nélkül nincs élet. Nemsokára teljesen eltűnnek

– mondta videójában Ádám, miközben megmutatta arcát, amin látni, hogy már félig-meddig eltűntek arctetoválásai.

Forrás: Mandula Ádám Instagram-sztori

A rapper visszatért a posztoláshoz is és büszke apukaként mutatta meg párja pocakját, akivel nemrég ultrahangos vizsgálaton jártak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
