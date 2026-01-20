Gólyahír: hamarosan új taggal bővül a királyi család

A brit királyi család újabb baba érkezését ünnepli, miután Alexandra brit királyi hercegnő unokája bejelentette, hogy gyermeket vár.

Hamarosan új taggal bővül a királyi család. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixel Photographers / Freepik

Új taggal bővül a királyi család

Flora Vesterberg, Alexandra hercegnő unokája, aki egyben V. György király egyetlen élő unokája, a közösségi média oldalán osztotta meg az örömhírt, miszerint férjével első gyermeküket várják, több év házasság után. A korábban Flora Alexandra Ogilvy néven ismert királyi családtag az Instagramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy ő és Timothy Vesterberg a fellegekben járnak a gólyahír miatt.

Örömmel osztjuk meg, hogy Timothy és én az első gyermekünket várjuk. Valóban a fellegekben járunk.

- olvasható a bejegyzésben, amihez egy képet is mellékelt, amin férjével együtt láthatóak nagy mosollyal az arcukon.

Hozzátette, hogy a képet édesapja, Alexandra hercegnő fia, a tájépítészként dolgozó James Ogilvy készítette.

A királyi család tagja 2020-ban ment férjhez a svéd pénzügyi szakemberhez, Timothy-hoz. Flora elmondása szerint egy közös ismerősük, Alexander Danielsson mutatta be őket egymásnak, aki később az esküvőjükön tanúként is szerepelt.

Alexander-rel Párizsban ismerkedtem meg, amikor gyakornokoskodtam. Timothy-val együtt tanult a Stockholmi Közgazdaságtudományi Egyetemen, és néhány évvel később Londonban mutatott be minket egymásnak. Ezután hárman más skandináv barátainkkal együtt hétköznap hajnalonként úsztunk a Serpentine-tóban. Timothy és én egymásba szerettünk, és hat hónapon belül eljegyeztük egymást.

- idézte fel a házassági évfordulóján a Vogue-nak.

Flora elárulta, hogy férje a Hyde Parkban, a Serpentine-tó közelében található pavilonban kérte meg a kezét, ahol egy viktoriánus gyémántgyűrűt adott át neki.

Bár a királyi család nem közölte, hogy Flora hányadik hónapban van, a gyermek a legújabb érkező lesz a családban Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi után, aki Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi lánya. A hercegnő tavaly év elején adott életet Athénának, és egy héttel a január 22-i születés után jelentette be érkezését az Instagramon, aprócska és teljesen tökéletes babaként jellemezve őt. A kislány a brit trónöröklési rendben a 11. helyre került születésével - írta a Mirror.