Gyászol a királyi család: elhunyt a hercegnő

Irén, görög-dán hercegnő 83 éves korában elhunyt. A görög királyi család tagjaként távozott az élők soraiból január 15-én 11 óra 40 perckor a madridi Zarzuela-palotában.

Elhunyt a görög-dán hercegnő Fotó: Shutterstock

Elhunyt a hercegnő, összetört a királyi család

Hírek szerint családja körében hunyt el.

Mély fájdalommal jelenti a görög királyi család, hogy Ő Királyi Fensége Irén hercegnő, szeretett nővér és nagynéni, 2026. január 15-én, csütörtökön, helyi idő szerint 11:40-kor elhunyt a madridi Zarzuela-palotában, szerettei körében. A temetési menettel kapcsolatos részleteket később közöljük

- idézi az Express a királyi család szívszorító közleményt.

A hercegnő Zsófia spanyol királynő húga volt, aki a héten lemondta az összes eseményét húga romló egészségügyi állapota miatt. A hét elején be is jelentették, hogy romlik Irén állapota és törékenynek nevezték. Úgy tartják, hogy Zsófia és húga, Irén görög hercegnő, a néhai Pál király és Frederika királyné lányai mindig is közel álltak egymáshoz, Irén pedig a spanyol királyi rezidencián, egy lakásban élt.

Utoljára 2025 februárjában látták a hercegnőt nyilvánosan, mikor részt vett unokaöccse, Nikolaosz görög herceg és Hriszi Vardinogiánni athéni esküvőjén. Irén kerekesszékben vett részt az eseményen. A hercegnő halála három évvel testvérük, II. Konstantin halála után következett be.

Temetéséről még nem közöltek részleteket.