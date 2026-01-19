Joshi Bharat vele találta meg az igazi összhangot: „Könnyen megértjük a másikat”

Sokan nem gondolnák, de évtizedes barátság köti össze a rádiós műsorvezetőt és a humoristát. Annak idején Orosz György hívta meg egy közös előadásra többek között Joshi Bharatot, és már ott felfigyelt a humorára és a gondolkodására. Olyannyira jóba lettek, hogy legutóbb Gyuri születésnapján a korábbi tévés még beszédet is mondott.

Joshi Bharat Orosz György oldalán közös fellépésre készül (Fotó: hot magazin!/ Archív)

„Volt régebben egy projektem, hogy stand-upban nem jártas művészeket hívok meg közös produkcióra: ilyen volt Árpa Attila, Tarján Zsófi és Boros Lajos. Mindenkivel jól kijöttünk, de

Joshi Bharat agya úgy jár, mint a humoristáknak!

Ráadásul ő egy kortalan ember: a születésnapomon egyszerre „csüngtek” rajta a fiatal és idősebb barátaim, itták a szavait. Négy humorista előadott az eseményen egy-egy rövid számot, majd Bharat felment és azonnal elkezdett csipkelődni velük, ők pedig dőltek a nevetéstől” – kezdte mosolyogva Orosz György humorista a hot! magazinnak.

Joshi Bharat showműsorra készül a humoristával

Mindketten rengeteg emberrel dolgoztak már életük során. Voltak rossz és jó élményeik, de ketten már elsőre megértették egymást, és olyan összhang alakult ki köztük, amit ők sem gondoltak volna. Azóta pedig a már a családjuk, így Joshi Bharat párja, Virág és Orosz Gyuri felesége, Kriszta is jó kapcsolatban vannak.

Könnyen megértjük a másikat. Nem olyan a közös munka, hogy mondok valamit, Bharat pedig látatlanban ráokézik.

Ilyenkor átbeszéljük, és hozzáteszi a saját elképzeléseit, nem csak megfogadja a tanácsomat vagy éppen harcba száll vele, ez pedig nagyon is szimpatikus benne” - mondta Orosz Gyuri, aki hozzátette: „A szerelmemmel is a kapcsolatunk fontos fűszere a nevetés.”

Joshi Bharat nagyon népszerű a színpadon is (Fotó: Landor Richard / hot magazin!/ Archív)

Orosz György önálló esttel is készül

„Annak idején, amikor Magyarországra jöttem, Hofi Géza miatt kezdtem tanulni a nyelvet: az ő szilveszteri műsora ment a tévében, én pedig alig beszéltem magyarul.

Mindig is fontos szerepet játszott az életemben a humor: amikor lent voltam, és komoly gondokkal küzdöttem, akkor is röhögtem magamon. A szerelmemmel is a kapcsolatunk fontos fűszere a nevetés. A keleti filozófiában sok történet van, amit alapvetően humorral tanítanak meg” – árulta el a műsorvezető.