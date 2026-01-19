„Fogalmuk sem volt a szakmáról!” – Jáksó László alaposan beszólt pár régi főnökének

Jáksó Lászlót sok éven át hallhatták a hazai rádiózók, általában nem finomkodott, kimondta, amit gondolt, még akkor is, ha ezért más megharagudott rá.

Jáksó László már a 90-es években rádiózott, most a TV2-n tér vissza

Többek közt akkoriban Villám Géza népszerű rádiós volt, Jáksó szerint neki mély volt a hangja a rádióban: úgy emlékszik, hogy ő is mélyítette a saját hangját az adásokban. Nevet nem mondott, de volt olyan tanácsadó az egyik rádiónál, akinek persze ez nem tetszett: „Akkor már rádióztam, nem tudom, mióta… de ő azt mondta, hogy az az én bajom, hogy úgy beszélek, mint egy rádiós műsorvezető. Én néztem rá, hogy miért, én nem az vagyok? Ő azt válaszolta, hogy úgy kell beszélni, mint otthon... De neki nem ez volt az egyetlen hülyesége.”

Elmesélte, hogy a rádióban nem, de a tévében, főképp a Heti hetesben, felvett egy karaktert.

A rádióban korántsem voltam lúzer. Ott csúcsragadozót játszottam. A televízióban viszont iszonyatos komplexusaim voltak, hogy ezzel a pofával mit lehet csinálni? Arra jöttem rá, hogy csak bohóc tudok lenni. A rádióban nem ilyen voltam. Ott inkább szemétnek mondanám az alapállást.

Ma már úgy emlékszik, hogy a rádióban sokszor volt türelmetlen, a „küldöm mindenkinek, aki szereti” szövegtől kifejezetten rosszul volt. A reakciója általában igazi volt, de bevallja, hogy „mesterségesen felhabosította ezt a dolgot”.

Jáksó ismert rádiós lett a 90-es évektől. „Beszólogatós rádiós műsorvezetők már voltak, Villám Géza sem volt különösebben kedves. Jöttek-mentek nálunk mindenféle elmebeteg szakértők. Volt egy ausztrál, akit úgy szerettünk… meg egy brit pofa, akinek nem emlékszem a nevére. Vele úgy tudtunk beszélgetni, hogy ő mondott valamit angolul, én válaszoltam franciául. Ő szerette, amit csináltam, ő volt az egyetlen szakértő, aki szerette.”

Úgy érzi, hogy őt nem nagyon lehetett terelgetni.

Én egy pillanat alatt annyira ideges tudok lenni, ha úgy érzem, hogy valaki bejött a területemre, ha támadva érzem magam… de igyekszem jó ember lenni, akkor is igyekeztem.

Nem minden főnökével jött ki, de neveket nem említett. „Pusztán az, hogy őt kinevezték oda… hány alkalommal volt olyan programigazgatónk, aki felsült műsorvezetőként, de ment egy kört, vett egy öltönyt és visszajött!”

Volt közöttük olyan, akivel békében tudtam lenni.

„Én nem néztem le őket, mert azt gondoltam, hogy a programigazgatás az tök másik meló. Volt, akinek el tudtam magyarázni, és elhitte, sokkal később, hogy nem kell az ő állása nekem, öltönyt sem akarok felvenni, sem idióta értekezleteken eltojni az időmet” – mesélte a Retro Rádióban.