Lehullt a lepel: kiderült, ki a TV2 új műsorvezetője

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, nagy bejelentést tettek a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Kiderült, hogy vadonatúj műsor indul a TV2-n: egy népszerű vetélkedő, A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz! debütál Magyarországon, méghozzá új műsorvezetővel.

Most kiderült: ő TV2 új műsorvezetője / Fotó: Metropol

Kiderült, ki a TV2 új műsorvezetője

Az illető néhányszor fel is bukkant a Sztárban Sztárban, ám maszk takarta az arcát. Végül azonban lekerült róla, és kiderült, ki ő: Jáksó László.