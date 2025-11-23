Lehullt a lepel: kiderült, ki a TV2 új műsorvezetője
A Sztárban Sztár All Starsban leplezték le.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, nagy bejelentést tettek a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Kiderült, hogy vadonatúj műsor indul a TV2-n: egy népszerű vetélkedő, A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz! debütál Magyarországon, méghozzá új műsorvezetővel.
Kiderült, ki a TV2 új műsorvezetője
Az illető néhányszor fel is bukkant a Sztárban Sztárban, ám maszk takarta az arcát. Végül azonban lekerült róla, és kiderült, ki ő: Jáksó László.
