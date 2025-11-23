RETRO RÁDIÓ

Lehullt a lepel: kiderült, ki a TV2 új műsorvezetője

A Sztárban Sztár All Starsban leplezték le.

Sztárban Sztár All Stars TV2 műsorvezető

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, nagy bejelentést tettek a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Kiderült, hogy vadonatúj műsor indul a TV2-n: egy népszerű vetélkedő, A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz! debütál Magyarországon, méghozzá új műsorvezetővel. 

Most kiderült: ő TV2 új műsorvezetője / Fotó:  Metropol

Kiderült, ki a TV2 új műsorvezetője

Az illető néhányszor fel is bukkant a Sztárban Sztárban, ám maszk takarta az arcát. Végül azonban lekerült róla, és kiderült, ki ő: Jáksó László.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
