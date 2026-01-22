„Istenem, ez felfoghatatlan” – Domján Evelin összetört Jákli Mónika halála miatt
Vastag Csaba felesége a közösségi oldalán búcsúzik az influenszertől.
Jákli Mónika halála az egész országot sokkolta. Az influenszer anyuka január 21-én, szerda hajnalban halálos balesetet szenvedett. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt.
Domján Evelin búcsúzik Jákli Mónikától: Nyugodj Békében Drága Moncsi
Az influenszer halála mindenkit megrázott, Curtis felesége is megható sorokkal búcsúzott Jákli Mónikától. Barnai Judit mellett Vastag Csaba felesége, Domján Evelin is megemlékezett influenszer anyukáról. A közösségi oldalán a következőket írta:
Istenem, ez felfoghatatlan Nyugodj Békében Drága Moncsi. Az angyalok vigyázzanak Rád
– olvasható Domján Evelin szívszorító bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre