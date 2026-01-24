Így még nem láthattad: elképesztő fotókkal nosztalgiázik Iszak Eszter
Régi képekkel jelentkezett a műsorvezető.
Az utóbbi időben egy újabb trend terjedt el a közösségi médiában. Az emberek, közöttük a sztárok is olyan fotókat osztanak meg az oldalaikon, amelyek 10 évvel ezelőtt készültek róluk, és szívesen emlékeznek vissza rájuk.
Régi fotókat mutatott magáról Iszak Eszter
Bár Iszak Eszter nem szokott felülni a trendekre, ezúttal erre nem tudott nemet mondani, és egy fotósorozat formájában emlékezett vissza a 2016-ban történt legfontosabb eseményekre.
Sosem szoktam felülni a hasonló »trend-vonatokra« de ezt most kihagyhatatlannak éreztem! Ha 2015 vagy 2017 lett volna a téma, eszembe sem jut ez a poszt de így jól esett ez a kis nosztalgia. Nem tudom 2016-ban milyen bolygóegyüttállások lehettek de az én környezetemben majdnem mindenkinek kiemelkedően jó és izgalmas volt ez az év; többek között nekem is. Tele munkával, baráti programokkal, utazással és élménnyel! Mivel akkor ősszel egyik percről a másikra elszállt a telefonom és magával vitt több ezer képet és videót nemcsak abból az évből, hanem az előzőekből is… nem volt nagy a merítés, amiből válogathattam a »nosztalgia-poszt«-hoz(de így is mennyi minden kimaradt a 20-as limit miatt). Nektek milyen volt 2016?
- érdeklődött a követőinél a csinos műsorvezető a bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre