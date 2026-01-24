RETRO RÁDIÓ

Így még nem láthattad: elképesztő fotókkal nosztalgiázik Iszak Eszter

Régi képekkel jelentkezett a műsorvezető.

Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.24. 19:00
visszaemlékezés régi fotó 2016 Iszak Eszter nosztalgia

Az utóbbi időben egy újabb trend terjedt el a közösségi médiában. Az emberek, közöttük a sztárok is olyan fotókat osztanak meg az oldalaikon, amelyek 10 évvel ezelőtt készültek róluk, és szívesen emlékeznek vissza rájuk.

Iszak Eszter
Iszak Eszter is felült a trendre, megmutatta a 10 évvel ezelőtti legjobb fotóit Fotó: TV2

Régi fotókat mutatott magáról Iszak Eszter

Bár Iszak Eszter nem szokott felülni a trendekre, ezúttal erre nem tudott nemet mondani, és egy fotósorozat formájában emlékezett vissza a 2016-ban történt legfontosabb eseményekre.

Sosem szoktam felülni a hasonló »trend-vonatokra« de ezt most kihagyhatatlannak éreztem! Ha 2015 vagy 2017 lett volna a téma, eszembe sem jut ez a poszt de így jól esett ez a kis nosztalgia. Nem tudom 2016-ban milyen bolygóegyüttállások lehettek de az én környezetemben majdnem mindenkinek kiemelkedően jó és izgalmas volt ez az év; többek között nekem is. Tele munkával, baráti programokkal, utazással és élménnyel! Mivel akkor ősszel egyik percről a másikra elszállt a telefonom és magával vitt több ezer képet és videót nemcsak abból az évből, hanem az előzőekből is… nem volt nagy a merítés, amiből válogathattam a »nosztalgia-poszt«-hoz(de így is mennyi minden kimaradt a 20-as limit miatt). Nektek milyen volt 2016?

- érdeklődött a követőinél a csinos műsorvezető a bejegyzésében.

 

