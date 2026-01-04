RETRO RÁDIÓ

ByeAlex közel 5 év után szakított: „Jaminával már nem alkotunk közös párost”

Ennyi volt, igaznak bizonyultak a feltételezések. Szakított párjával ByeAlex.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 12:10
vallomás szakítás byealex

A Csillag születik botrányos zsűritagja eddig sem volt éppen szent, de drogügye miatt sokan csalódtak benne. Úgy tűnik, ezt a tábort erősítheti immár ByeAlex barátnője, Benjamina is, ugyanis a napokban egyre több gyanús jel gyülemlett fel a szakításról.  ByeAlex vasárnap véget vetett a találgatásoknak és egyértelműen kimondta: szakítottak. 

ByeAlex szakított
ByeAlex szakított a párjával / Fotó: Karnok Csaba / Karnok Csaba

„Úgyis kiderülne, szóval, ideje elmondanom - jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4.5 év után” – kezdte vallomását ByeAlex.

Mint azt a botrányhős ByeAlex bejegyzésében taglalta, az elmúlt évben, egy remek barátsággá változott a kapcsolatuk, de más szempontból meg, sokszor elmentek egymás mellett. Sőt azt is bevallotta, hogy egy ideje már nem nincsenek együtt. 

„Szilvus, eredetileg Jamina cicája, ezért ő vele él már együtt, de éppen úgy, ahogy jamina is, szilva is számíthat rám az életben mindig. A kapcsolatunk nagyon jó volt. hangos szóváltás sem volt ránk jellemző, rengeteget nevettünk, sosem sírtunk, és megbecsültük egymást; de van, hogy menni kell. ”- tette hozzá ByeAlex. 

Alább olvashatod el ByeAlex teljes vallomását

 

 

 


 

