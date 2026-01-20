„Továbbmenős alkat volt” – Apa nélkül nőtt fel Brasch Bence, egyik testvérét csupán pár hete ismerte meg
A színész őszintén mesélt arról, hogyan nőtt fel apa nélkül, és milyen hatással van ez a saját apaságára. Brasch Bence lassan egy éve apaként éli mindennapjait, de gyerekként sosem volt előtte egy követhető apai minta.
Brasch Bence édesapja otthagyta őket, amikor 4 éves volt
Brasch Bence gyerekkora korántsem volt klasszikus családi idill. Édesanyja civil emberként dolgozott, hosszú időn át egy trafikban, míg édesapja pékséget vezetett. Mindez egészen addig tartott, amíg szülei el nem váltak, Bence ekkor mindössze négyéves volt, és innentől kezdve édesapja gyakorlatilag eltűnt az életéből. A színész a mai napig nem tudja pontosan, mivel foglalkozott apja a válás után.
Édesapám élete vége felé hallottam, hogy portásként vagy biztonsági őrként dolgozott, de nem tudom biztosan
– vallotta be a színész. Bence elmesélte, hogy apja új családokat alapított, és ahogy ő fogalmazott, „továbbmenős alkat volt”, mindig továbbállt, mindig új életet kezdett, miközben neki nem maradt stabil apafigurája.
Számos testvére van
A családi kapcsolatok így rendkívül összetetté váltak. Bencének van egy édestestvére, Eszter, egy féltestvére, Gabi, valamint egy bátyja, Janika, akivel felnőttként, mindössze néhány hete találkozott először. Emellett apja egy későbbi kapcsolatából született még két testvére, Marian és Balázs. „Most rakom össze fejben ezt az egészet” – mondta Bence. A színész elmondása szerint számára mindig is nehéz volt követni, ki kivel él, és ki az, akire számíthat.
Édesapja nem vetette meg a nőket
Bence nyíltan beszélt Hevesi Tamás podcastjében arról is, hogy édesapja nem vetette meg a nőket, és saját bevallása szerint ő sem. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy minden megváltozik, amikor családod lesz.
Más dolog, amikor már felelős vagy nemcsak magadért, hanem a feleségedért és a gyerekedért is. Az élet kifürkészhetetlen, de vannak dolgok, amikhez hűnek kell maradni.
– fogalmazott.
Milyen apa szeretne lenni Brasch Bence?
A színész számára a biztonságot mindig az édesanyja és a nagyszülei jelentették. Ők voltak azok, akik valódi családként voltak jelen az életében, akik mellett mindig tudta, hogy számíthat valakire. Most, lassan egy éve apaként pontosan tudja, mit szeretne másképp csinálni: jelen lenni. Nem mint tökéletes apa, hanem mint elérhető, felelősséget vállaló ember, aki ott van a gyereke mellett, aki meghallgatja és támogatja.
Bence számára az apahiány nemcsak hiány volt, hanem egyfajta útmutató is. Most tudatosan igyekszik jelen lenni, és erőt merít abból, hogy amit ő nem kapott meg gyerekként, azt most megadhatja a saját családjának. „Sokszor gondolkodom azon, hogy milyen fontos a következetesség és a jelenlét. Ez az, amit igyekszem átadni” – emelte ki a színész.
