„Továbbmenős alkat volt” – Apa nélkül nőtt fel Brasch Bence, egyik testvérét csupán pár hete ismerte meg

Brasch Bence neve eddig leginkább a színházi világban és a televíziós műsorokban lehetett ismerős, de most egy új szerepben is bizonyít: apaként. Brasch Bence lassan egy éve apaként éli mindennapjait, de gyerekként sosem volt előtte egy követhető apai minta. A színész most őszintén mesélt arról, hogyan nőtt fel apa nélkül, és milyen hatással van ez a saját apaságára.

Brasch Bence családja, így rendkívül szerteágazó, édestestvére, féltestvérei és bátyja mellett lassan egy éve ő maga is apaként éli mindennapjait (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország)

Brasch Bence édesapja otthagyta őket, amikor 4 éves volt

Brasch Bence gyerekkora korántsem volt klasszikus családi idill. Édesanyja civil emberként dolgozott, hosszú időn át egy trafikban, míg édesapja pékséget vezetett. Mindez egészen addig tartott, amíg szülei el nem váltak, Bence ekkor mindössze négyéves volt, és innentől kezdve édesapja gyakorlatilag eltűnt az életéből. A színész a mai napig nem tudja pontosan, mivel foglalkozott apja a válás után.

Édesapám élete vége felé hallottam, hogy portásként vagy biztonsági őrként dolgozott, de nem tudom biztosan

– vallotta be a színész. Bence elmesélte, hogy apja új családokat alapított, és ahogy ő fogalmazott, „továbbmenős alkat volt”, mindig továbbállt, mindig új életet kezdett, miközben neki nem maradt stabil apafigurája.

Brasch Bence felesége, Gál Réka Ágota azonnal elrabolta a sztár szívét, azóta született egy gyermekük is (Fotó: Bors)

Számos testvére van

A családi kapcsolatok így rendkívül összetetté váltak. Bencének van egy édestestvére, Eszter, egy féltestvére, Gabi, valamint egy bátyja, Janika, akivel felnőttként, mindössze néhány hete találkozott először. Emellett apja egy későbbi kapcsolatából született még két testvére, Marian és Balázs. „Most rakom össze fejben ezt az egészet” – mondta Bence. A színész elmondása szerint számára mindig is nehéz volt követni, ki kivel él, és ki az, akire számíthat.

Édesapja nem vetette meg a nőket

Bence nyíltan beszélt Hevesi Tamás podcastjében arról is, hogy édesapja nem vetette meg a nőket, és saját bevallása szerint ő sem. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy minden megváltozik, amikor családod lesz.

Más dolog, amikor már felelős vagy nemcsak magadért, hanem a feleségedért és a gyerekedért is. Az élet kifürkészhetetlen, de vannak dolgok, amikhez hűnek kell maradni.

– fogalmazott.