Brasch Bence: „Az apaság igazi önismereti lecke”

Brasch Bence fiatalon vált nagyon ismertté. Az évek alatt az ifjú srácból felnőtt férfi lett, de a népszerűsége azóta is töretlen. Színházi karrierjében halmozza a sikereket, most viszont már családfőként is helyt kell állnia.

Brasch Bence felesége, Gál Réka segít Bencének, hogy megélje az érzelmeit (Fotó: Kaszner Nikolett)

Brasch Bence: színpadról a szülőszobára

Bence története mesébe illő. Színpadon kívül, hamarosan egy új szerepbe is bele kellett helyezkednie. Bence ugyanis épp A Nagy Duettben lépett fel aznap, amikor beindult a szülés.

„A gyermekem születése napján a műsor élő adása volt, amiben továbbjutottunk. Utána beültem az autóba, és rohantam Komáromba” – idézte fel.

A baba már bármelyik pillanatban érkezhetett, és ez vegyes érzéseket keltett a színészben.

Bár a dal alatt még próbálta tartani magát, és mindent beleadott, utána egyszerre zúdult rá minden:

Amint lenyomtam a dalt, irgalmatlan bűntudat tört rám. Mit keresek itt, egy stúdióban, amikor bármikor indulhat a szülés?

– mesélte.

Végül azonban minden a helyére került, az élet elrendezte.

„Pont odaértem és végig bent tudtam lenni” – mondta.

Brasch Bence Lékai Kiss Ramóna partnereként lépett színpadra, mielőtt rohant volna a szülőszobára (Fotó: Szabolcs László)

Bence nem szégyelli bevallani, hogy az apaság számára tele van önvizsgálattal.

A jó apaságot nagyon törékenynek érzem. Összetett dolog. Azt érzem, mindent megcsinálok, nagyon figyelek – és ez így is van. De amikor figyelmetlen vagyok, abban a pillanatban összedől bennem az az apakép, amit magamról alkottam

– vallotta be.

Érzelmek, amelyekkel még tanul együtt élni

Az apaság nemcsak örömöt, hanem újfajta önismereti leckéket is hozott.

„Mostanában fedezem fel magamban, hogy amikor valami rossz történik, az agyam megtanulta lezárni azt a csapot, és nem törődni vele. A feleségem azt mondja, nehezen nyílok meg, és nehezen mutatom ki a szeretetemet, hálámat. Bennem megtörténnek az érzések, csak sokszor nem mondom ki” – vallotta Bence.

Bence számára az apaság hatalmas fejlődést hozott az életében (Fotó: Karnok Csaba)

Ezért küzd azon, hogy ne csak magában élje meg, hanem ki is fejezze, ami bántja vagy örömmel tölti el. „Fel kell ébresztenem magamban, hogy megengedjem megélni azt is, ha rossz kedvem van. Hagyjam, hogy ez megtörténjen. Ezeken dolgozom” — zárta a Lelkizünk? podcastben a sztár.