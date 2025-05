Megdöbbentek a rajongók, Brasch Bence a családjáról tett vallomást: "minden kezdődik elölről"

Egyetlen napig volt elérhető az a megható Instagram-sztori, amit Brasch Bence, újdonsült apukaként tett közzé. A rövid, de annál tanulságosabb videóban Bence suttogva adott egy életre szóló tanácsot minden sorstársának – miközben egyébként gyermeke békésen szuszogott a karjaiban.

Brasch Bence Lékai-Kiss Ramóna oldalán megnyerte az idei Nagy Duettet (Fotó: Mediaworks archív)

Brasch Bence megosztotta első tapasztalatait

A Nagy Duett győztesének párja, Gál Réka Ágota idén március 17-én hozta világra közös gyermeküket, a műsor első adását követően. A sztárpár tavaly októberben mondta ki a boldogító igent, majd decemberben árulták el, hogy úton van első gyermekük. A születés időpontja még Bence Nagy Duett szereplését is befolyásolhatta volna – a színész már előre szólt partnerének, Lékai-Kiss Ramónának, hogy bármelyik pillanatban befuthat a kicsi.

A boldog apuka végül a show egyik adásáról rohant a kórházba, és megható sorokkal jelentette be gyermeke érkezését.

Rohantam a Nagy Duettből, és te megbeszélted a kisfiammal, hogy várjon meg. Megvártatok

– írta az Instagram-oldalán, könnyeket csalva a rajongók szemébe.

Újdonsült apaként üzent A Nagy Duett győztese

Elröpült két hónap és Bence egy videóban osztotta meg követőivel első bölcsességét, s üzente meg – első sorban– férfitársainak azt:

Sziasztok! Egy apró tanács kezdő apukáknak. Ha sikerül elaltatni végre a gyereket, nehogy letegyétek és nehogy megmozduljatok, mert minden kezdődik elölről

– hangzott el a videóban, amit mostanra csak azok őrizhetnek az emlékezetükben, akik időben megnyitották a sztorit. A kép, ahogy Brasch Bence gyereke mocorogva pihen apja karjaiban, bizonyára sokak szívét megmelengette.

Brasch Bence párja A Nagy Duettben Lékai-Kiss Ramóna volt (Fotó: Mediaworks archív)

Új bölcsességek Bence életének színpadán

Azt már eddig is tudtuk, hogy Brasch Bence tehetséges, vicces és lehengerlő a színpadon – de most azt is megmutatta, hogy milyen szerető, érzékeny és gondoskodó apa lett belőle. A rövid tanácsa, amit Insta-sztoriban osztott meg, nem csupán praktikus, hanem mélyen emberi is, egy apuka őszinte öröme, szeretete és humora hatotta át.