Brasch Bence az apaságról: "Most kezdem felfogni!"

Brasch Bence dúskál az örömhírekben. Múlt vasárnap óriási sikert aratott Lékai-Kiss Ramóna párjaként A Nagy Duett színpadán. A zsűri egyöntetűen imádta a produkciót, nagyon jó érzékkel nyúltak hozzá a Bagossy Brothers Company Olyan ő című kultikus slágeréhez. Aztán alig telt el néhány óra és már a szülőszobán volt a színművész, ugyanis a felesége életet adott első gyereküknek.

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna elvarázsolta a zsűrit (Fotó: Markovics Gábor)

Most kezdem majd felfogni. Minél többet vagyok velük, minél többet látom a kisfiam. Szerintem ez egy folyamat, de egészen elképesztő energiája van már most a lakásnak, nagyon jó érzés hazamenni

– árulta el Brasch Bence.

A Csillag születik egykori tinibálványa nehezen tudott összpontosítani az előadásra, mert tudta, hogy bármelyik pillanatban megszülethet a kisfia.

„Addig tudtam tartani az idegrendszerem, amíg a dal lement. Nem is emlékszem a zsűri véleményére. Menni akartam már a feleségemhez. De nagyon jó élmény volt, mert régen énekeltem tévében és az, hogy kiválaszthattuk, mit énekelünk és milyen köntösben adjuk elő, szuper érzés volt. Nagyon jó kihívás, hogy hétről hétre újat mutassunk" –vallotta be Brasch.

Partnerével, Ramival egyből megtalálták a közös hangot, sokat számított állítása szerint az is, hogy párja színésznő-műsorvezető lévén nem idegenkedik a színpadtól. Elmondása szerint a próbák alatt előszeretettel „szívják egymás vérét”.

Brasch Bence boldogabb, mint valaha

„Nők között nőttem fel. Anyukámmal, a nővéremmel, a nagymamámmal és a nagypapámmal. Mindig is tiszteltem a nőket, de ahogy a feleségem végigcsinálta a szülést, egyszerűen semmihez nem fogható csoda. Büszke vagyok rád, Réka, szerelmem, világra hoztad életem értelmét, a kisfiamat. Soha nem felejtem el. Köszönöm, hogy végig VELED lehettem... Rohantam A Nagy Duettből, és te megbeszélted a kisfiammal, hogy várjon meg. Megvártatok. Szavakba nem tudom önteni a boldogságomat! Isten hozott a világon” – írta korábban a baba érkezéséről a 33 éves színész-énekes.

Brasch Bence felesége, Gál Réka Ágota, a színész elmondása szerint csodásan van, és a kisfiuk is makkegészséges. A Mokkában továbbá azt is elárulta, hogy megpróbálja ezt a sok összesűrített érzést a művészetében is megmutatni. Szabó Zsófi csak annyit tudott mondani, hogy „neked most nagyon jó, látszik mennyire boldog vagy”.