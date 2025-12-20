Katus Attila nagy mérföldkőhöz érkezett: „Három éven keresztül építkeztem, idén sikerült befejeznem"

Az év vége Katus Attila számára nem a rohanásról, hanem az őszinte számvetésről szól. A hazai fitneszélet egyik legismertebb alakja hosszú idő után érkezett meg egy olyan életszakaszba, ahol nemcsak a fizikai teljesítmény, hanem a belső egyensúly is hangsúlyos szerepet kap. Az elmúlt évek kemény munkája most érett be igazán: lezárult egy hosszú építkezés, amely nemcsak szakmailag, hanem emberileg is meghatározó volt számára.

Katus Attila aerobiklegenda 3 év után fejezte be a nagy művét (Fotó: Huszar Mark)

Katus Attila építkezése végre-valahára befejeződött

„Nagyon szép évem volt összességében. Három éven keresztül építkeztem, idén sikerült befejeznem. Az otthon nagyon fontos fundamentum, bármi történik a világban, itt a csend és a nyugalom vesz körül” – fogalmazott Katus Attila.

Elárulta, tudatos döntést hozott, amikor visszavett abból a munkatempóból, amelyet hosszú éveken át magától megkövetelt:

Sokat foglalkozok az egészségemmel, visszavettem a munkatempómból. Többet utazok, sportolok, élvezem az életet

– árulta el Katus.

Rengeteg utazás vár rá

A sport továbbra is az élete szerves része, ám ma már más szemlélettel közelít hozzá. Nem a végletek hajszolása, hanem a fenntartható terhelés és a testi-lelki egyensúly került előtérbe. Ennek jegyében a következő időszakban hét utazás is vár rá: Madeirára, Dubajba, Amerikába és Egyiptomba is eljut, persze elsősorban a táborai miatt: „Nehéz formában maradni ilyenkor télen, a hidegben, sötétben, ezért is várom, hogy kimenjek a nyárba” – jegyezte meg.

Sosem felejti el, hogy hálát adjon az élet természetesnek vélt, de nagy dolgainak: „A szüleim még mindig velem vannak, ez egy óriási boldogság számomra” – mondta, hozzátéve, hogy az ünnepeket Pécsett tölti velük:

Meg kell becsülni, mert ki tudja, meddig lesz így, nem tudjuk megállítani az életet, mint egy pillanatfotót

– tette hozzá őszintén.

Segít, ahol tud

Katus Attila számára a hála nemcsak gondolat, hanem cselekvés is. Daganatos kutyája állapota az elmúlt időszakban javult, sikerült meghosszabbítani az életét, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett számára. Emellett az utóbbi időben sokat dolgozott az Ökumenikus Segélyszervezettel is a rászoruló gyerekekért.