Berki Mazsi: „Csak a gyerekek kapnak ajándékot”

Az ünnepek közeledtével egyre többen érzik úgy, hogy kifutnak az időből, a karácsonyi készülődés pedig könnyen stresszforrássá válhat. Nem kivétel ez alól a hírességek világa sem, ahol sokan ugyanúgy az utolsó hetekben próbálnak mindent összehangolni. Berki Mazsi sincs másképp, de úgy tűnik, utolsó pillanatokban sikerült mindent elintéznie.

Berki Mazsi nagy hajrát futott, utolsó simítások maradtak csak a karácsonyi készülődésből (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi karácsony előtti kapkodása

Ahogy közeledik a szenteste, sok családban egyszerre kell megoldani a dekorálást, az ajándékvásárlást, és ott vannak még a karácsonyi filmek és a közös programok megszervezése is. A mindennapi munka és a gyerekek körüli teendők mellett nem mindig jut idő arra, hogy minden időben a helyére kerüljön. Ilyenkor sokan próbálnak kompromisszumot kötni, ami belefér, azt megcsinálják, a többit pedig elengedik, hogy az ünnep valóban a nyugalomról szóljon. Berki Mazsi nemrég még azt írta egy fotójához, hogy nagyon távol áll attól, hogy mindennel kész legyen.

Őszintén irigylem azokat, akik már nemhogy félig, de egészben készen vannak a karácsonyi készülődéssel. Közben én itt próbálom kideríteni, hogy van-e még valaki a még sehogy sem állok klubban, vagy csak én maradtam egyedül?

– mondta korábban.

Lassan minden a helyére kerül

Berki Mazsi, aki nemrég luxusnyaralásra utazott a családjával, Instagram-videóban mesélt arról, hogy nem sokkal ezelőttig még egyáltalán nem sikerült haladni az ünnepi előkészületekkel, de azóta megtört a jég.

Múlt héten megosztottam, hogy még sehogy sem állok a karácsonnyal. Azóta már kikerült a műfenyőnk a teraszra, ott vannak a díszek is mellette. Jövő héten a gyerekekkel fogjuk feldíszíteni a fát, sajnos hamarabb nincs rá időm

– mondta Berki Renáta Mazsi.

Berki Mazsi inkább közös élménnyel szereti meglepni a szeretteit (Fotó: facebook)

A videóból kiderült, hogy számára fontos, hogy a díszítés közös élmény legyen, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy kicsit később kerül sor rá.

Berki Mazsi kislánya és a többi gyerek kap csak ajándékot

Az ajándékvásárlás terén viszont már megkönnyebbült az új frizurával hódító sztár, úgyhogy a legnagyobb teher lekerült a válláról. „Tegnap sikerült megrendelni az ajándékokat is, úgyhogy elkezdtem haladni a karácsonyi készülődéssel. Úgy néz ki, az ajándékszerzés pipa” – árulta el. Hozzátette, náluk tudatos döntés, hogy a felnőttek nem tárgyi ajándékokban gondolkodnak.

Mi a gyerekeket szoktuk csak megajándékozni. Mi felnőttek, próbálunk egymásnak szeretet adni. Akár vendégül látjuk a másikat, esetleg elmegyünk együtt ebédelni, programozni. Nálunk ez lesz az ajándék

– fogalmazott Mazsi. A teendők nagy részén túl van, már csak a hangolódásé a szerep, szóval jöhetnek a karácsonyi filmek.