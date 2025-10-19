Aurelio: ,,Ebben az országban nagyon fontos, hogy biztonság van"

A fiatal híresség, Aurelio, Baján, a szerb határtól alig néhány kilométerre él családjával, és most egy TikTok-videóban beszélt arról, miért érzi magát és szeretteit biztonságban a Bács-Kiskun vármegyei városban – írja a Bors.

Aurelio a szerb határtól alig pár kilométerre él, és a TikTokon mesélt arról, miért érzi magát biztonságban a városban. Fotó: Bors

„Válaszolnék arra a kérdésre, hogy miért Baján élek. Ugyanis, amikor az M6-on leégett anyukám autója, amit kölcsönkértem tőle, sokan kérdezték meg, hogy miért élek ilyen messze a fővárostól” – mondta. Hozzátette, hogy Svájcból ide költözve itt szocializálódott és nőtt fel, a legtöbb barátja is ide köt, ezért máshol nem tudná elképzelni az életét. „Nagyon kevés helyen érzem magam ennyire biztonságban, mint Baján” – tette hozzá.

Aurelio különösen fontosnak tartja a város közelében húzódó határkerítést.

Nagyon jó a közbiztonság és bármikor el merem engedni a kislányomat és az édesanyámat a parkba, hiszen nem kell attól tartanom, hogy bármiféle inzultus éri őket. A másik pedig, amiért végtelenül hálás vagyok, az a határkerítés, ami nem messze tőlünk a szerb határon húzódik. Ne menjünk el a tény mellett, hogy ebben az országban nagyon fontos, hogy biztonság van

– mondta Aurelio, hozzátéve: ,,Én olyan helyen szeretnék élni, ahol ha a családtagjaimat a házon kívül tudom, akkor bízhatok abban, hogy minden rendben lesz velük és nem történik velük semmi. Szóval, azért szeretek Baján élni, mert itt fokozaton biztonságban érzem magam. Nem azért mondom ezt, mert én félnék valamitől, hanem mert a családomat féltem mindentől és főleg az idegenektől."

Ne is menjünk bele abba, hogy mi lenne itt kerítés nélkül! Hiszen több mint valószínű, hogy még a boltba is elkísérnék mindenkit, sőt a házból sem nagyon engedném ki a családtagjaimat”

– tette hozzá a határkerítés tőszomszédságában élő Aurelio, aki nemrég egy Német nagyvárosban járt, ahol áldatlan állapotokat tapasztalt.

Aurelio utalt az Európa szerte elharapódzó migrációs válságról is

„Amikor utoljára Kölnben, Németország egyik legnagyobb, történelmi városában jártam forgatni, este amikor kimentem az utcára, nem éreztem magamat biztonságban, pedig nem vagyok egy félős gyerek. Ja és nem a németek miatt…”