"Az elmúlt 10 év legnagyszerűbb lehetősége!" - Aurelio is megszólalt az Otthon Start Programról

Az Instagram-oldalán mondta el a véleményét Aurelio a kormány Otthon Start Programjáról: ekkor elárulta, hogy sajnos a büntetett előélete miatt nem jogosult rá, ugyanakkor a svájci barátja is azt ajánlja, hogy ezzel mindenkinek élnie kell, mivel egy hatalmas lehetőség, hogy egy saját ingatlanban tudja az ember felnevelni gyermekét és tudjon egy szép családot alapítani - írja a Ripost.

Ezt mondta az Otthon Start Programról Aurelio / Fotó: Ripost

Aurelio az egyik barátja segítségét kérte, hogy megbeszéljék, miért is akkora lehetőség ez a három százalékos hitel, ami elérhető hazánkban.

Az elmúlt 5–10 év legnagyobb okossága a három százalékos hitel és most beszéltem egy svájci barátommal, mivel láttam, hogy egyre több szó van róla és arra bátorított, hogy vegyem fel, mivel ez egy teljesen egyedi és nagyszerű lehetőség, de sajnos én nem tudok ezzel élni

- jelentette ki az elítélt celeb, aki szerint a hitellel nemcsak a magyarok szeretnének élni, hanem a külföldön élő honfitársaink is óriási lehetőségnek gondolják, mivel így könnyebben juthatsz saját ingatlanhoz.

Nem szabad amellett elmenni, hogy Magyarországon ez annyira egyedi, hogy te megteremtheted ezzel a három százalékos hitellel a saját lakásodat, illetve házadat és a gyermekednek is lesz saját ingatlanja

– biztatott mindenkit Aurelio, hogy minél előbb vegye fel mindenki a kapcsolatot a bankjával, mivel egy európainak a legfontosabb, hogy legyen egy háza, amit a sajátjának tud nevezni.

Az európai embernek az a célja, hogy legyen saját ingatlana, mert Amerikában a bérleményre esküsznek, de főleg Közép–Európában azért mindenki törekszik arra, hogy legyen a saját otthona és ne albérletben éljen

– számolt be saját tapasztalatairól a híresség.

Én is élnék vele, mert ez egy akkora esély, hogy saját házat tudjak vásárolni, de sajnos a büntetett előéletem miatt nem felelek meg a kritériumoknak, de szeretnék minél több embert biztatni, hogy amíg tudja vegye fel a hitelt

– árulja el Aurelio videójában és kiemeli, hogy ennél nagyon alkalom nem volt és nem is lesz arra, hogy az ember saját otthonában tudja felnevelni gyermekeit.



