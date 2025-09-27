Döbbenetes felfedezésre bukkantak az emberek: Aurelio szinte felismerhetetlen a furcsa fotón

Aurelio TikTokon is hatalmas népszerűségnek örvend, különösen a fiatalok körében, így nem csoda, hogy azt is azonnal felkapták, amikor valaki megosztotta a középiskolai fotóját. Régóta trend, hogy az iskolások megosztják, ha rábukkannak egy-egy ismert ember, vagy a kedvenc influenszerük tablójára. Nem volt ez másként a Farm VIP 5. évadának sztárjával sem, bár a rajongóinak nem volt egyszerű dolga, ugyanis Aurelio szinte felismerhetetlen.

Aurelio gyerekkori képe mindenkit ledöbbentett, az exvillalakót alig lehet felismerni (Fotó: Máté Krisztián)

Aurelio mostanában többször is beszélt a gyerekkoráról, többek között Lékai-Kiss Ramóna podcast műsorában is. A Nagy Duettben egykori szereplője akkor elárulta, nem véletlenül nem dicsekszik az iskolás éveivel, ugyanis nem volt éppen jó tanuló.

Én háromszor jártam a 10. osztályt, mert állandóan megbuktam matekból. Minden héten jártam korrepetálásra, anyámék tömték a pénzt a tanárokba, és mégis megbuktam minden egyes alkalommal. De ez azért volt, amit anyáék egyébként nem tudták, hogy én már középiskolában találkoztam a fűvel, és állandóan be voltam tépve. Hiába vittek el az órára, már ott sem emlékeztem 5 perc múlva, hogy mit tanultunk

– mesélte az egykori botrányhős, így érthető, hogy a tablófotóját sem mutogatta büszkén.

Azóta persze Aurelio kislánya, Sofia mindent megváltoztatott sőt, most már a kábítószer ellen kampányol, és mindenkit a tanulásra buzdít.

Aurelio L.L. Junior rokona lenne?

Az előásott ereklye végül Aurelio Instagram-oldalára is kikerült, ráadásul nem is akárhogyan. A sztárapuka a saját fotója mellé illesztette L.L. Junior fiatalkori képét is, amik között döbbenetes hasonlóság fedezhető fel. A Farm VIP 2025-ös évadának sztárja maga is jót nevetett a helyzeten, hiszen akár még rokonok is lehetnének a rapperrel.

Aurelio Caversaccio származása édesapja oldaláról olasz, innen ered a neve is, de ez sokak számára csak Aurelio tablóképéről derült ki (Fotó: Instagram)

Aurelio neve okozta a legnagyobb meglepetést

A legfurcsább azonban, hogy nem maga a fotó kavarta fel igazán az állóvizet, hanem Aurelio Caversaccio neve, ugyanis mindeddig sokan azt hitték, hogy ez csak egyfajta művésznév. A reality-sztár hiába nem titkolta soha, hogy olasz származású édesapja részéről, úgy tűnik, sokan nem hittek neki, hiszen most igencsak meglepődtek, hogy valóban ez az anyakönyvezett neve, természetesen ő maga ezt büszkén viseli, így meg is lepte, hogy sokaknak ez újdonság.