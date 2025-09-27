Döbbenetes felfedezésre bukkantak az emberek: Aurelio szinte felismerhetetlen a furcsa fotón

A szemfüles tiktokozók hihetetlen felfedezést tettek, megtalálták az egykori villalakó iskolai fotóját, amit azonnal meg is osztottak ország-világgal. Ám az egy dolog, hogy Aurelio szinte felismerhetetlen az ősrégi képen, de hogy kerül ide L.L. Junior?
Aurelio TikTokon is hatalmas népszerűségnek örvend, különösen a fiatalok körében, így nem csoda, hogy azt is azonnal felkapták, amikor valaki megosztotta a középiskolai fotóját. Régóta trend, hogy az iskolások megosztják, ha rábukkannak egy-egy ismert ember, vagy a kedvenc influenszerük tablójára. Nem volt ez másként a Farm VIP 5. évadának sztárjával sem, bár a rajongóinak nem volt egyszerű dolga, ugyanis Aurelio szinte felismerhetetlen.
Aurelio mostanában többször is beszélt a gyerekkoráról, többek között Lékai-Kiss Ramóna podcast műsorában is. A Nagy Duettben egykori szereplője akkor elárulta, nem véletlenül nem dicsekszik az iskolás éveivel, ugyanis nem volt éppen jó tanuló.
Én háromszor jártam a 10. osztályt, mert állandóan megbuktam matekból. Minden héten jártam korrepetálásra, anyámék tömték a pénzt a tanárokba, és mégis megbuktam minden egyes alkalommal. De ez azért volt, amit anyáék egyébként nem tudták, hogy én már középiskolában találkoztam a fűvel, és állandóan be voltam tépve. Hiába vittek el az órára, már ott sem emlékeztem 5 perc múlva, hogy mit tanultunk
– mesélte az egykori botrányhős, így érthető, hogy a tablófotóját sem mutogatta büszkén.
Azóta persze Aurelio kislánya, Sofia mindent megváltoztatott sőt, most már a kábítószer ellen kampányol, és mindenkit a tanulásra buzdít.
Az előásott ereklye végül Aurelio Instagram-oldalára is kikerült, ráadásul nem is akárhogyan. A sztárapuka a saját fotója mellé illesztette L.L. Junior fiatalkori képét is, amik között döbbenetes hasonlóság fedezhető fel. A Farm VIP 2025-ös évadának sztárja maga is jót nevetett a helyzeten, hiszen akár még rokonok is lehetnének a rapperrel.
A legfurcsább azonban, hogy nem maga a fotó kavarta fel igazán az állóvizet, hanem Aurelio Caversaccio neve, ugyanis mindeddig sokan azt hitték, hogy ez csak egyfajta művésznév. A reality-sztár hiába nem titkolta soha, hogy olasz származású édesapja részéről, úgy tűnik, sokan nem hittek neki, hiszen most igencsak meglepődtek, hogy valóban ez az anyakönyvezett neve, természetesen ő maga ezt büszkén viseli, így meg is lepte, hogy sokaknak ez újdonság.
„Azt hittem, ez csak álnév” - írta egy kommentelő.
Semmi baj, de ez a nevem. Nem a fantáziám alkotta a véremet
- tisztázta kedvesen maga Aurelio.
„Azt hittem egy celeb név, de most már elhiszem” - reagált a posztoló.
