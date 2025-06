„Ez azoknak szól, akik sokat csalódtak”- Aurelio ruhamárkája fontos üzenetet közvetít

Aurelio nemrég a TV2 képernyőjén tért vissza a tévézéshez, hiszen a Farm VIP 2025-ös évadában és A Nagy Duettben is láthatták a nézők, ám a ruhamárkájáról azóta sem igazán lehetett hallani. A valóságshow sztár második neve után az Onorato névre keresztelt brand kollekciója nagyrészt pólókból és melegítő szettekből áll, amik most újra kaphatóak. Ám történt némi változás is a dizájnban, illetve a márka üzenetében, amiről a tulajdonos most lapunknak mesélt.

Aurelio börtönévei után újra talpra állt, sőt ruhamárkáját is felélesztette, aminek épp erről szól az üzenete (Fotó: MG/MW)

Aurelio Onorato Caversaccio sosem igyekezett az átlaghoz tartozni, sőt kifejezetten élvezi, ha kitűnik a tömegből. Épp ezt szeretné elérni a ruhamárkájával is, hogy a vásárlói különlegesnek érezzék magukat.

Én anno ezt a márkát arra építettem fel, hogy a második keresztnevem, az Onorato jelentése latinul az, hogy megbecsült, és olyan embereknek szántam ezt, akik különlegesnek érzik magukat. Ez azoknak szól, akik sokat csalódtak, megküzdöttek a nehézségekkel, de mindig felálltak, mert az életemnek épp abban a fázisában voltam én is, és ezért gondoltam, hogy ezzel másokat is támogathatok

– magyarázta.

Aurelio sorstárainak gyártja a ruhákat

Az egykori villalakó úgy érzi, bár most is érvényes a régi üzenet, már közelebb áll hozzá az új szlogen, amit megálmodott.

„Amikor elindult ez az egész, akkor az volt a szlogen, hogy ahol nem becsülnek, oda többet nem megyek, ami ugye a nevemre és a márkanévre utal. Ez igazából most is érvényes, de kicsit változtattam rajta. A pólók hátán most már nem a Caversaccio Army, hanem a Most wanted, azaz legkeresettebb felirat szerepel. Ez azt jelképezi, hogy a megbecsült embereket keresik a legtöbben” – mesélte.

De nem a tömegnek csinálom ezeket a pólókat, hanem azoknak, akik tényleg tudnak velem azonosulni, és szeretik a feltűnést, mert most is csak két számjegyű darabszámban gyártattuk le ezeket, mert tényleg nem szeretném, ha mindenhol szembejönnének ezek a darabok. Csak azoknak legyen ilyen, akik tényleg együttéreznek velem

– tette még hozzá.

Aurelio kislánya miatt már a nőkre is gondolt

Aurelio párja, Niki segítségével egy női kollekciót is megálmodott, ugyanis szeretne külön figyelmet fordítani a hölgyekre is, az uniszex pólók mellett.