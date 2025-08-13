RETRO RÁDIÓ

Tetőtől talpig szerelem: így üzent Aurelio kedvesének - fotó

Ismét emlékeztetett minket mi is a legfontosabb az életében.

Aurelio szerelem barátnő

Aurelio még mindig tetőtől talpig szerelmes, és legújabb bejegyzésében ismét emlékeztetett minket erre. Párjával, Nikivel igazán mélyre merül a kapcsolatuk. Aurelio a börtönben lett apuka, azóta, hogy szabadult, csak lányára és kedvesére koncentrál.

Nemrégiben, amikor lányának olvasott egy Bogyó és Babóca könyvet, most pedig párjának kedveskedett egy Instagram-képpel a családapa. A képen csak ők ketten láthatók, amint Aurelio egy csókot ad Niki arcára.

A bejegyzéshez röviden így foglalta össze a lényeget:

The one <3 Szeretlek! Kitettük szépen! A szó, amit keresel, a köszönöm.

 

