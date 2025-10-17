Aggasztó hír fogadta Orbán Willit, amikor hazatért a válogatottból
Amíg ő Ronaldóék ellen küzdött, a lipcsei főnökei már az utódot keresték. Házon belül is Orbán Willi helyére törnek, de sztárklubból is jöhet új posztrivális.
Noha még két évig érvényes az RB Leipziggel kötött szerződése, Orbán Willi nem lehet nyugodt a jövőjét illetőn. A 11. éve a lipcsei futballklubot szolgáló, 62-szeres magyar válogatott védő – aki az utóbbi napokban is végigjátszotta az örmények elleni (2-0), majd a portugáliai (2-2) világbajnoki selejtezőt – a nyári fiatalítás és keretátalakítás után is a kezdőcsapat tagja maradt ugyan, de megfosztották a csapatkapitányi tisztségtől, és egyre több jel mutat arra, hogy már javában keresik az utódát.
A világbajnoki selejtezők miatt elrendelt kéthetes szünetben Ole Werner csapata titkos edzőmeccset játszott a cseh Dukla Praha ellen. A 2-2-re végződött mérkőzés első félidejében – amit az RB 2-0-ra megnyert – a 20 éves, közel kétméteres francia utánpótlás-válogatott tehetség, a német Bundesliga-szezon eddigi részében a kispadon jegelt El Chadaille Bitshiabu játszott a helyén. Nem is akárhogyan: az edző utóbb elmondta, tetszett az Orbán állandó társával, Castello Lukebával alkotott belső védőpárosuk, bebizonyosodott, hogy a folytatásban tétmeccseken is számolhat vele. A Bild legfrissebb információja szerint ráadásul a Leipzig vezetői gőzerővel keresnek egy új igazolást is Orbán posztjára.
Inter-védő lehet Orbán Willi új posztriválisa
A lap úgy tudja, hogy a kameruni származású, de Németországban született és idén a Nationalelfben már be is mutatkozott Yann Bisseck a lipcseiek kiszemeltje, aki ebben a szezonban kiszorult az olasz Internazionale csapatából: csak kétszer játszott.
A 196 centis bekk 24 éves létére már kacskaringós pályafutást tudhat maga mögött. Nevelőegyesülete, a Köln előbb kölcsönadta Kielbe, majd holland (Roda), portugál (Guimaraes) és dán klubba, aztán három éve el is adta az Aarhusnak – onnan igazolt 2023 végén a milánói sztárcsapathoz. Most a Leipzig mellett az Eintracht Frankfurt és a Monaco is kimenekítené az Inter kispadjáról a mellőzése miatt elégedetlen Bissecket, habár a 30 millió eurós (11,7 milliárd forint) árcédulája láttán egymásra licitálás helyett inkább alkudozás várható az olaszokkal.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre