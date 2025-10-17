Aggasztó hír fogadta Orbán Willit, amikor hazatért a válogatottból

Noha még két évig érvényes az RB Leipziggel kötött szerződése, Orbán Willi nem lehet nyugodt a jövőjét illetőn. A 11. éve a lipcsei futballklubot szolgáló, 62-szeres magyar válogatott védő – aki az utóbbi napokban is végigjátszotta az örmények elleni (2-0), majd a portugáliai (2-2) világbajnoki selejtezőt – a nyári fiatalítás és keretátalakítás után is a kezdőcsapat tagja maradt ugyan, de megfosztották a csapatkapitányi tisztségtől, és egyre több jel mutat arra, hogy már javában keresik az utódát.

Orbán Willi nagyot küzdött Cristiano Ronaldóval a magyar válogatottban, közben a klubjában is nehezedik a helyzete – Fotó: AFP

A világbajnoki selejtezők miatt elrendelt kéthetes szünetben Ole Werner csapata titkos edzőmeccset játszott a cseh Dukla Praha ellen. A 2-2-re végződött mérkőzés első félidejében – amit az RB 2-0-ra megnyert – a 20 éves, közel kétméteres francia utánpótlás-válogatott tehetség, a német Bundesliga-szezon eddigi részében a kispadon jegelt El Chadaille Bitshiabu játszott a helyén. Nem is akárhogyan: az edző utóbb elmondta, tetszett az Orbán állandó társával, Castello Lukebával alkotott belső védőpárosuk, bebizonyosodott, hogy a folytatásban tétmeccseken is számolhat vele. A Bild legfrissebb információja szerint ráadásul a Leipzig vezetői gőzerővel keresnek egy új igazolást is Orbán posztjára.

Inter-védő lehet Orbán Willi új posztriválisa

A lap úgy tudja, hogy a kameruni származású, de Németországban született és idén a Nationalelfben már be is mutatkozott Yann Bisseck a lipcseiek kiszemeltje, aki ebben a szezonban kiszorult az olasz Internazionale csapatából: csak kétszer játszott.

A 196 centis bekk 24 éves létére már kacskaringós pályafutást tudhat maga mögött. Nevelőegyesülete, a Köln előbb kölcsönadta Kielbe, majd holland (Roda), portugál (Guimaraes) és dán klubba, aztán három éve el is adta az Aarhusnak – onnan igazolt 2023 végén a milánói sztárcsapathoz. Most a Leipzig mellett az Eintracht Frankfurt és a Monaco is kimenekítené az Inter kispadjáról a mellőzése miatt elégedetlen Bissecket, habár a 30 millió eurós (11,7 milliárd forint) árcédulája láttán egymásra licitálás helyett inkább alkudozás várható az olaszokkal.