Dzsudzsák Balázs először tett ilyet, megmutatta a társát
A válogatottsági rekorder egy kutyás pillanattal lepte meg követőit az Instagramon. Dzsudzsák Balázs egy rendkívül intelligens fajta büszke gazdája.
Ritkán enged betekintés a magánéletébe a DVSC támadója, Dzsudzsák Balázs, aki leginkább csak focis bejegyzéseket oszt meg a közösségi oldalán. Ezúttal azonban kivételt tett: az Instagramon 24 óráig elérhető történetében megmutatta követőinek gyönyörű kutyusát.
A 39 éves debreceni futballista egy aranyos fotót posztolt kedvencéről, amely alapján a négylábú egy világosabb szőrzetű Golden Retriever, esetleg egy dúsabb szőrzetű Labrador Retriever lehet.
A Golden Retriever egy rendkívül barátságos, emberközpontú, türelmes és könnyen tanítható kutya, aki általában jól kijön gyerekekkel és más állatokkal is. Ez nagyrészt igaz a Labrador Retriever-re is: ő is nagyon barátságos, intelligens és családcentrikus. A különbség inkább annyi, hogy a labrador általában egy kicsit pörgősebb, energikusabb.
A fotón a kutya Dzsudzsák Balázs DVSC-címerrel ellátott autója mellett látható, amelyet a labdarúgó nemrégiben egy együttműködés keretében kapott a BMW debreceni márkakereskedésétől.
