„Borzasztó volt” – Dzsudzsák Balázsék titkáról beszélt a Debrecen legendája
A tavaly tavaszi eredmények után rá sem lehet idén ismerni a Lokira. Most kiderült, a győzelmek és a jó hangulat segítenek Dzsudzsák Balázséknak.
Nagyot fordult egy év alatt a Debrecennel a labdarúgó NB I-ben. Dzsudzsák Balázsék tavaly tavasszal a kiesés szélén álltak, az utolsó fordulóban biztosították csak be a bennmaradást az élvonalban. Ehhez képest idén a dobogóért harcolnak, s jelenleg a negyedikek. Decemberben idegenben verték a Fradit, a 2026-os évet pedig úgy kezdték, hogy a Diósgyőrt kétgólos hátrányból győzték le 3-2-re.
A helyi legenda, Dombi Tibor edzőként maga is csak találgat néha azzal kapcsolatban, mitől táltosodtak meg idén a debreceniek.
„A tavalyi év az borzasztó volt, sokkal kellemesebb az idei”
– mondta a DVSC podcastjában a játékosként hétszeres magyar bajnok Dombi.
Mindenki azt várja, hogy na majd a következő meccset elbukjuk. Aztán mindig meglepetést szerzünk például a Ferencváros, vagy más, papíron erősebb ellenfelekkel szemben. Néha csak ülünk az öltözőben, s egymástól kérdezzük, hogy tudtunk nyerni
– fogalmazott Dombi, aki szerint a jó hangulat a kulcs.
Dzsudzsákéknál nincs sértődés és balhé
Dombi biztos benne, hogy a jó hangulatban könnyebben jönnek a jó eredmények.
Az biztos, hogy jó a hangulat az öltözőben. Bő a keretünk, de akik nem játszanak, azok is odaállnak a csapat mellé. Nincs balhé vagy sértődés. Vereség esetén sem mutogatnak a fiúk egymásra
– mondta a Loki legendája, aki a a Loki mellett beszélt szenvedélyeiről, az amerikaifutballról és a futásról is.
