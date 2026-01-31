RETRO RÁDIÓ

„Borzasztó volt” – Dzsudzsák Balázsék titkáról beszélt a Debrecen legendája

A tavaly tavaszi eredmények után rá sem lehet idén ismerni a Lokira. Most kiderült, a győzelmek és a jó hangulat segítenek Dzsudzsák Balázséknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 15:30
dzsudzsák balázs debrecen loki

Nagyot fordult egy év alatt a Debrecennel a labdarúgó NB I-ben. Dzsudzsák Balázsék tavaly tavasszal a kiesés szélén álltak, az utolsó fordulóban biztosították csak be a bennmaradást az élvonalban. Ehhez képest idén a dobogóért harcolnak, s jelenleg a negyedikek. Decemberben idegenben verték a Fradit, a 2026-os évet pedig úgy kezdték, hogy a Diósgyőrt kétgólos hátrányból győzték le 3-2-re.

Dzsudzsák Balázsék a Fradi otthonában is nyertek
Dzsudzsák Balázsék a Fradi otthonában is nyertek (Fotó: Nemzeti Sport)

A helyi legenda, Dombi Tibor edzőként maga is csak találgat néha azzal kapcsolatban, mitől táltosodtak meg idén a debreceniek.

„A tavalyi év az borzasztó volt, sokkal kellemesebb az idei”

– mondta a DVSC podcastjában a játékosként hétszeres magyar bajnok Dombi.

Mindenki azt várja, hogy na majd a következő meccset elbukjuk. Aztán mindig meglepetést szerzünk például a Ferencváros, vagy más, papíron erősebb ellenfelekkel szemben. Néha csak ülünk az öltözőben, s egymástól kérdezzük, hogy tudtunk nyerni

– fogalmazott Dombi, aki szerint a jó hangulat a kulcs.

Dzsudzsákéknál nincs sértődés és balhé

Dombi biztos benne, hogy a jó hangulatban könnyebben jönnek a jó eredmények.

Az biztos, hogy jó a hangulat az öltözőben. Bő a keretünk, de akik nem játszanak, azok is odaállnak a csapat mellé. Nincs balhé vagy sértődés. Vereség esetén sem mutogatnak a fiúk egymásra

– mondta a Loki legendája, aki a a Loki mellett beszélt szenvedélyeiről, az amerikaifutballról és a futásról is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
