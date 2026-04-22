Szoboszlai Dominik szembement Kerkez Milossal és Pécsi Árminnal

Magyarországgal kapcsolatban faggatta a Liverpool Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint. A három játékos azonban nem mindenben értett egyet.

Szoboszlai Dominik más kaja mellett tette le a voksát, mint Kerkez Milos vagy Pécsi Ármin

Szoboszlai Dominik kürtős kalácsot, Kerkez Milos és Pécsi Ármin gulyást enne

A Liverpool hivatalos Facebook-oldalára került fel az a videó, amelyben a kérdező először arra volt kíváncsi, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin inkább egy termálfürdőbe vagy egy wellnessbe megy szívesebben. Mindhárom magyar az utóbbit választotta. Ahogy abban is egyetértettek, hogy a túrázás jobb a barlangászásnál, és szívesebben látogatnak kastélyokat, mint múzeumokat. Egy sarkalatos kérdésben viszont a 25 éves magyar középpályás szembement a honfitársaival.

Kürtőskalács vagy gulyás?

– tették fel a nagy kérdést Szoboszlainak, Kerkeznek és Pécsinek. Ám míg utóbbi kettő a gulyást választotta, addig a magyar válogatott csapatkapitánya sokkal szívesebben fogyasztja a kürtőskalácsot. Sőt, egy másik ételekre vonatkozó kérdésben sem volt egyetértés. Ugyanis a 21 éves kapus sokkal jobban szereti az utcai árusoknál kapható gyorskaját, Szoboszlai és Kerkez viszont inkább az úgynevezett "fine dining" híve.