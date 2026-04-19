Micsoda végjáték! Szoboszlai századik meccse parádésan alakult

A címvédőként mélyrepülésben lévő Liverpoolnak egyetlen célja maradt a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-búcsú után, hogy BL-főtáblát jelentő helyen végezzen a Premier League-ben. Vasárnap a városi derbin lépett fel Arne Slot együttese, aki egyetlen magyart jelölt a kezőcsapatba, csak Szoboszlai Dominik került be, a magyar válogatott csapatkapitánya a 100. Premier League-mecsén lépett pályára. Kerkez Milos - Pécsi Árminnal együtt - a kispadon kapott helyet. Az Everton-Liverpool rangadó 27. percében Ndiaye gólt szerzett, a hazai közönség ünnepelt, de a VAR szoba egy perccel később les miatt érvénytelenítette a találatot. Két perccel később már szabályos gól született, csak a másik oldalon: labdaszerzés után Gakpo balról tökéletesen passzolt középre, Szalah pedig 10 méterről, jobb lábbal, laposan, a jobb alsó sarokba passzolt, a szünetben 1-0-ra vezetett a Liverpool.

Szoboszlai (pirosban) kezdő volt az Everton-Liverpool derbin Fotó: AFP

Az 54. percben egyenlített az Everton: Dewsbury-Hall balról lőtt középre, Beto pedig öt méterről a kapuba gyötörte a labdát. A 86. percben Kerkez Milos csereként lépett pályára, a ráadásban pedig gólt szerzett a Liverpool: Szoboszlai szöglete után Van Dijk a hálóba fejelt, a vendégek 2-1-re nyertek.

Everton-Liverpool: Szoboszlaiék az ötödik helyen állnak

Szoboszlai 100. bajnoki meccse tehát paradésan alakult, a Liverpool továbbra is BL-induló pozícióban, az ötödik helyen áll.