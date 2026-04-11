„Magyarországon érzem jól magam” - Botka Endre a Fideszre és a békére adja le a voksát

A Ferencváros védője egy nyugodt és békés országban szeretné felnevelni a kisfiát. Botka Endre tudja, hogy április 12-én a Fideszre fog szavazni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 14:15
A Fradi futballistája sosem igazolt külföldre, mert itthon, Magyarországon érezte jól magát. Botka Endre a közösségi oldalán szólalt meg, és elmondta: számára a hit, a család és a hazája határozza meg az életét. Hozzátette, tudja, hogy egy békés és nyugodt országban szeretné felnevelni a kisfiát. Ezért nem kérdés, hogy április 12-én a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre fog szavazni a 2026-os választásokon.

Botka Endre: Magyarországon érezem jól magam

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Hívő keresztényként, családapaként és sportolóként azt gondolom, hogy a biztos jövőt választom. Számomra ezek az értékek: a hit, a család és a hazám határozzák meg az életemet és szeretném, hogy egy nyugodt és békés országban tudjam felnevelni a kisfiamat. Nem véletlen, hogy soha nem igazoltam külföldi csapathoz, mert én itthon, Magyarországon érezem jól magam. Nem kérdés, hogy április 12-én a folytatásra szavazok. Ami azt jelenti, hogy a Fideszre húzom az X-et. A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá, magyarok!

- mondta a Fradi védője, aki teljes mértékben kiáll a Fidesz-KDNP mellett, hiszen úgy véli, a rendszerváltás óta ők tették a legtöbbet a magyar sport felemelkedéséért

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
