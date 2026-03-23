Bajban Marco Rossi, egyelőre nem tudni, mi lesz Varga Barnabással
Minden csapatrészben sokasodnak a gondok: válogatott kerettagjaink egy része túl sokat, más túl keveset játszik, Varga Barnabás pedig sérülten érkezett haza. Marco Rossi szövetségi kapitánynak bűvészkednie kell az összeállítással.
Már csak Varga Barnabás vasárnapi bokasérülése hiányzott! Addig úgy festett, hogy a szokásosnál is több gonddal kell megbirkóznia Marco Rossi szövetségi kapitánynak és stábjának a magyar labdarúgó-válogatott előtt álló két felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.
Szombaton (18.00, tv: M4 Sport) a szlovének, majd három nappal később a görögök ellen játszanak Szoboszlai Dominikék – már amennyiben egyáltalán mindkét meccsen játszik a csapatkapitány. Liverpooli edzője, Arne Slot ugyanis – aki kényszerűségből gyakran védőként is szerepelteti és szinte sohasem pihenteti legjobbját – nyíltan megüzente, hogy reményei szerint a túlterhelt játékosai a válogatottaknál majd kipihenhetik valamelyest magukat. Ugyanez vonatkozik Szoboszlai liverpooli és válogatottbeli csapattársára, Kerkez Milosra is, de ő legalább többet szusszanhat a Vörösöknél, mint honfitársa.
Harmadik Premier League-légiósunk, Tóth Alex helyzete éppen ellentétes Szoboszlaiékéval: a Fraditól januárban a Bournemouth-hoz igazolt 20 éves játékos eddig kilenc angol bajnokiból csak négyen szerepelt, abból is csak egyszer többet pár percnél (összesen 72 játékpercet gyűjtött), és az utóbbi három alkalommal csak a kispadig jutott.
Ha idén ő maga sokallja is a pihenőidejét a szokásos Bajnokok Ligája-szereplés idei elmaradása miatt, a Rossi-csapat védelmének oszlopa, Orbán Willi esetében is kérdőjeles, hogy végigjátssza-e mindkét válogatott meccset. A 33 évesen is bámulatos fizikumú, „A Gép” becenéven emlegetett bekk fiatal csapattársait szorgosan rotálja az RB Leipzig edzője, de Orbán – egy 6-0-s kupameccs 70. percében történt lecserélése kivételével – a szezon eddigi mind a 31 tétmérkőzését végigjátszotta, és korábban már többször előfordult, hogy a lipcsei klub kérte magyar légiósai részleges pihentetését.
Varga Barnabás sérülten jött haza
Egészen más okból fájhat Rossi feje a válogatott első számú – sőt, gyakorlatilag egyetlen – középcsatára, Varga Barnabás sérülése miatt. A Fradi után a görög AEK Athenban is termeli a gólokat, betalált csapata vasárnapi bajnokiján (AEK–Kifiszia 3-0) is, csakhogy utána a félidőben le kellett őt cserélni.
– Ami Vargát illeti, volt egy sérülése. Kificamodott a bokája, bedagadt. Szerette volna folytatni, de nem nézett ki jól. Vizsgálatok várnak rá – nyilatkozta a meccs után Marko Nikolics, a görög éllovas edzője.
A Metropol megkeresésére Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter is megerősítette a hírt, de a vizsgálatok előtt konkrétumról még ő sem tudott beszámolni:
Bokasérülése van, a mértékéről még nem tudni
– közölte Varga állapotáról a FIFA-licences játékosügynök.
Dárdai Mártont le kellett cserélni
A Hertha Berlin magyar védőjét vasárnap, a Düsseldorf elleni találkozón elején egy légi párbaj után kellett lecserélni. Ő nem utazhat haza a nemzeti csapathoz.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre