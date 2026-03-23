Bajban Marco Rossi, egyelőre nem tudni, mi lesz Varga Barnabással

Már csak Varga Barnabás vasárnapi bokasérülése hiányzott! Addig úgy festett, hogy a szokásosnál is több gonddal kell megbirkóznia Marco Rossi szövetségi kapitánynak és stábjának a magyar labdarúgó-válogatott előtt álló két felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.

Csak a vizsgálatok után derül ki, mennyire súlyos Varga Barnabás bokasérülése – Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

Szombaton (18.00, tv: M4 Sport) a szlovének, majd három nappal később a görögök ellen játszanak Szoboszlai Dominikék – már amennyiben egyáltalán mindkét meccsen játszik a csapatkapitány. Liverpooli edzője, Arne Slot ugyanis – aki kényszerűségből gyakran védőként is szerepelteti és szinte sohasem pihenteti legjobbját – nyíltan megüzente, hogy reményei szerint a túlterhelt játékosai a válogatottaknál majd kipihenhetik valamelyest magukat. Ugyanez vonatkozik Szoboszlai liverpooli és válogatottbeli csapattársára, Kerkez Milosra is, de ő legalább többet szusszanhat a Vörösöknél, mint honfitársa.

Harmadik Premier League-légiósunk, Tóth Alex helyzete éppen ellentétes Szoboszlaiékéval: a Fraditól januárban a Bournemouth-hoz igazolt 20 éves játékos eddig kilenc angol bajnokiból csak négyen szerepelt, abból is csak egyszer többet pár percnél (összesen 72 játékpercet gyűjtött), és az utóbbi három alkalommal csak a kispadig jutott.

Ha idén ő maga sokallja is a pihenőidejét a szokásos Bajnokok Ligája-szereplés idei elmaradása miatt, a Rossi-csapat védelmének oszlopa, Orbán Willi esetében is kérdőjeles, hogy végigjátssza-e mindkét válogatott meccset. A 33 évesen is bámulatos fizikumú, „A Gép” becenéven emlegetett bekk fiatal csapattársait szorgosan rotálja az RB Leipzig edzője, de Orbán – egy 6-0-s kupameccs 70. percében történt lecserélése kivételével – a szezon eddigi mind a 31 tétmérkőzését végigjátszotta, és korábban már többször előfordult, hogy a lipcsei klub kérte magyar légiósai részleges pihentetését.

Varga Barnabás sérülten jött haza

Egészen más okból fájhat Rossi feje a válogatott első számú – sőt, gyakorlatilag egyetlen – középcsatára, Varga Barnabás sérülése miatt. A Fradi után a görög AEK Athenban is termeli a gólokat, betalált csapata vasárnapi bajnokiján (AEK–Kifiszia 3-0) is, csakhogy utána a félidőben le kellett őt cserélni.