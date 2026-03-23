Bajban Marco Rossi, egyelőre nem tudni, mi lesz Varga Barnabással

Minden csapatrészben sokasodnak a gondok: válogatott kerettagjaink egy része túl sokat, más túl keveset játszik, Varga Barnabás pedig sérülten érkezett haza. Marco Rossi szövetségi kapitánynak bűvészkednie kell az összeállítással.

Létrehozva: 2026.03.23. 13:30
Módosítva: 2026.03.23. 13:38
Már csak Varga Barnabás vasárnapi bokasérülése hiányzott! Addig úgy festett, hogy a szokásosnál is több gonddal kell megbirkóznia Marco Rossi szövetségi kapitánynak és stábjának a magyar labdarúgó-válogatott előtt álló két felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. 

Csak a vizsgálatok után derül ki, mennyire súlyos Varga Barnabás bokasérülése – Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport

Szombaton (18.00, tv: M4 Sport) a szlovének, majd három nappal később a görögök ellen játszanak Szoboszlai Dominikék – már amennyiben egyáltalán mindkét meccsen játszik a csapatkapitány. Liverpooli edzője, Arne Slot ugyanis – aki kényszerűségből gyakran védőként is szerepelteti és szinte sohasem pihenteti legjobbját – nyíltan megüzente, hogy reményei szerint a túlterhelt játékosai a válogatottaknál majd kipihenhetik valamelyest magukat. Ugyanez vonatkozik Szoboszlai liverpooli és válogatottbeli csapattársára, Kerkez Milosra is, de ő legalább többet szusszanhat a Vörösöknél, mint honfitársa. 

Harmadik Premier League-légiósunk, Tóth Alex helyzete éppen ellentétes Szoboszlaiékéval: a Fraditól januárban a Bournemouth-hoz igazolt 20 éves játékos eddig kilenc angol bajnokiból csak négyen szerepelt, abból is csak egyszer többet pár percnél (összesen 72 játékpercet gyűjtött), és az utóbbi három alkalommal csak a kispadig jutott.

Ha idén ő maga sokallja is a pihenőidejét a szokásos Bajnokok Ligája-szereplés idei elmaradása miatt, a Rossi-csapat védelmének oszlopa, Orbán Willi esetében is kérdőjeles, hogy végigjátssza-e mindkét válogatott meccset. A 33 évesen is bámulatos fizikumú, „A Gép” becenéven emlegetett bekk fiatal csapattársait szorgosan rotálja az RB Leipzig edzője, de Orbán – egy 6-0-s kupameccs 70. percében történt lecserélése kivételével – a szezon eddigi mind a 31 tétmérkőzését végigjátszotta, és korábban már többször előfordult, hogy a lipcsei klub kérte magyar légiósai részleges pihentetését.

Varga Barnabás sérülten jött haza

Egészen más okból fájhat Rossi feje a válogatott első számú – sőt, gyakorlatilag egyetlen – középcsatára, Varga Barnabás sérülése miatt. A Fradi után a görög AEK Athenban is termeli a gólokat, betalált csapata vasárnapi bajnokiján (AEK–Kifiszia 3-0) is, csakhogy utána a félidőben le kellett őt cserélni.

– Ami Vargát illeti, volt egy sérülése. Kificamodott a bokája, bedagadt. Szerette volna folytatni, de nem nézett ki jól. Vizsgálatok várnak rá – nyilatkozta a meccs után Marko Nikolics, a görög éllovas edzője.

A Metropol megkeresésére Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter is megerősítette a hírt, de a vizsgálatok előtt konkrétumról még ő sem tudott beszámolni:

Bokasérülése van, a mértékéről még nem tudni

– közölte Varga állapotáról a FIFA-licences játékosügynök.

Dárdai Mártont le kellett cserélni

A Hertha Berlin magyar védőjét vasárnap, a Düsseldorf elleni találkozón elején egy légi párbaj után kellett lecserélni. Ő nem utazhat haza a nemzeti csapathoz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
