Kiderült a Liverpool nagy problémája; Kerkez kikotyogta az igazságot

A letámadások hiánya a Liverpool legnagyobb problémája jelenleg – legalábbis Jamie Carragher klublegenda szerint. Az aggodalomra okot adó nyomásgyakorlásra korábban Szoboszlai Dominikot hozták fel példának, amikor a magyar válogatott középpályás hiába méltatlankodott, magára hagyták a csapattársai. Jobbhátvédként viszont esélye sincs a letámadásokat irányítania. A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el.

Szoboszlai Dominik a letámadások tekintetében is példakép Liverpoolban

Kerkez Milos szerint Szoboszlai nagyszerű vezető

A magyar válogatott balhátvéd a Sky Sport interjújában kikotyogta, hogy szerinte Szoboszlai Dominik remek karakter és nagyszerű vezető. Az utóbbi időben Liverpoolban is többször kiemelték Szoboszlai vezéregyéniségét, így nem lenne meglepő, ha idővel Virgil van Dijk után ő lehetne a klub következő csapatkapitánya. Kerkez Milos szerint pedig az sem kizárt, hogy idővel megkapja a megérdemelt csapatkapitányi karszalagot. A Liverpool védőjével készült interjút IDE kattintva tekintheted meg.

Kerkez Milos szerint, Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya

Gulyás Michelle újra edzésben

Gulyás Michelle győzött a budapesti fedett pályás nemzetközi öttusaviadal női versenyében, ezzel a magyar bajnoki címet is megszerezte. Az olimpiai bajnok öttusázó tavaly júliusban kézcsonttörést szenvedett, amiből azóta már felépült. Az Újpest vezetőedzője, Tibolya Péter pedig a Metropolnak elmondta: nagy reményeket fűznek a következő időszakhoz. A teljes cikket IDE kattintva tekintheted meg.