Kiderült a Liverpool nagy problémája; Kerkez kikotyogta az igazságot

Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten. Szoboszlai Dominik és a Liverpool mellett az olimpiai bajnok magyar öttusázó, Gulyás Michelle kapta a legnagyobb figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 12:00
A letámadások hiánya a Liverpool legnagyobb problémája jelenleg – legalábbis Jamie Carragher klublegenda szerint. Az aggodalomra okot adó nyomásgyakorlásra korábban Szoboszlai Dominikot hozták fel példának, amikor a magyar válogatott középpályás hiába méltatlankodott, magára hagyták a csapattársai. Jobbhátvédként viszont esélye sincs a letámadásokat irányítania. A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el.

Szoboszlai Dominik a letámadások tekintetében is példakép Liverpoolban 
Kerkez Milos szerint Szoboszlai nagyszerű vezető

A magyar válogatott balhátvéd a Sky Sport interjújában kikotyogta, hogy szerinte Szoboszlai Dominik remek karakter és nagyszerű vezető. Az utóbbi időben Liverpoolban is többször kiemelték Szoboszlai vezéregyéniségét, így nem lenne meglepő, ha idővel Virgil van Dijk után ő lehetne a klub következő csapatkapitánya. Kerkez Milos szerint pedig az sem kizárt, hogy idővel megkapja a megérdemelt csapatkapitányi karszalagot. A Liverpool védőjével készült interjút IDE kattintva tekintheted meg.

Kerkez Milos szerint, Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya 
Gulyás Michelle újra edzésben

Gulyás Michelle győzött a budapesti fedett pályás nemzetközi öttusaviadal női versenyében, ezzel a magyar bajnoki címet is megszerezte. Az olimpiai bajnok öttusázó tavaly júliusban kézcsonttörést szenvedett, amiből azóta már felépült. Az Újpest vezetőedzője, Tibolya Péter pedig a Metropolnak elmondta: nagy reményeket fűznek a következő időszakhoz. A teljes cikket IDE kattintva tekintheted meg.

Gulyás Michelle 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert öttusában

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
