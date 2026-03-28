Kiszivárgott, miért hagyta ott a magyar válogatottat Varga Barnabás

Klubja kérésére hagyta ott a magyar válogatott edzőtáborát Varga Barnabás a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés előtt (18:00, tv: M4 Sport). A Magyar Labdarúgó Szövetség X-oldala arról számolt be, hogy az AEK Athén 31 éves csatárának bokasérülése nem fog rendbe jönni a jövő heti, Görögország elleni találkozóig sem.

Varga Barnabás a Magyarország-Szlovénia, és a görögök elleni felkészülési mérkőzésen sem lép pályára a válogatottban (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)

Magyarország-Szlovénia: Varga Barnabás nem lép pályára

Varga Barnabás még a múlt heti, Kifiszia elleni görög bajnokin sérült meg, és bár az MRI-vizsgálat eredménye megnyugtató volt – kisebb zúzódást állapított meg –, a 31 éves csatár mégsem lép pályára a Szlovénia és Görögország elleni válogatott mérkőzéseken. Mindez azért, mert az AEK Athén a magyar szövetséghez fordult, és kérte, Vargát engedjék vissza a klubhoz, mert ők szeretnék felügyelni a rehabilitációját – legalábbis a görög Gazzetta cikke szerint, amit a Magyar Nemzet szemlézett. Úgy tudni, az athéniak egyeztettek a magyar válogatott orvosi stábjával, és a hírek „enyhe szalagsérülésről” szólnak.

Az AEK Athénra április 4-én egy nagyon fontos mérkőzés vár a bajnokság rájátszásában az Olimpiakosz ellen. A görögök érdeke pedig az, hogy Varga Barnabás addigra százszázalékos legyen.

Marco Rossi szövetségi kapitány a szlovénok elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy Lukács Dániel vagy Bárány Donát helyettesítheti a magyar kezdőcsapatban Vargát.