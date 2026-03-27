Varga Barnabás elhagyta a válogatottat, Rossi azonnal beszólt Arne Slotnak

Egy-egy jó és rossz hírrel kezdte a Szlovénia (szombat, 18.00 óra, tv: M4 Sport) és három nappal későbbi Görögország elleni hazai felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóját az MLSZ sajtófőnöke. Szabó Gergő felvezetésül elmondta: Orbán Willi megérkezett, már a csapattal készül, ellenben Varga Barnabásra nem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány.

Marco Rossi csak akkor pihenteti Szoboszlait, ha ő kéri Fotó: mlsz.hu

Az AEK Athén legutóbbi bajnokiján bokasérülést szenvedett csatárról kiderült: nem fog időben rendbe jönni.

„A rossz hír, hogy Varga Barni elhagyta Telkit, sajnos nem áll a szakmai stáb rendelkezésére.”

Marco Rossi visszavágott Arne Slotnak

A sok sérült labdarúgóját nélkülöző Marco Rossi ezzel kapcsolatban elmondta: több lehetősége is van pótolni Vargát, többek között a debreceni Bárány Donát vagy a felcsúti Lukács Dániel is játszhat a helyén.

„Tiszta lappal indulunk neki az évnek, ezért nagyon fontos a jó kezdés. Sok a hiányzónk, a kihirdetett keretből nyolc játékosra nem számíthatok, remélem, újabb kerettagok már nem esnek ki a mérkőzésig” – emelte ki a magyar–szlovén meccs előtt szövetségi kapitányunk, akit szembesítették Arne Slot – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli edzője – üzenetével is, aki a válogatott meccsek szünete előtt arra kérte a válogatott szakvezetőjét: a klubjában túlterhelt játékost ne játszassa végig mindkét meccsen.

Arne Slottal személyesen sosem beszéltem. De úgy, ahogy én soha nem szólok bele, hogy Arne Slot mikor milyen döntést hoz, mikor játszatja hátvédként Dominiket, elvárnám, hogy az egyesületek edzői is hasonlóan viszonyuljanak hozzám

– mondta a témáról Rossi. – Nekem nem kötelességem senkit sem játszatni. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, akkor engedném pihenni. De ő ennek a csapatnak a kapitánya, tudjuk, mennyire fontos neki a nemzeti csapat meze, neki ez abszolút prioritás. Nekem és Dominiknek a válogatott java az elsődleges, ami az, hogy jó mérkőzéseket hozzunk le és jó eredményekkel zárjunk.

Schäfer András 💬 Sok az új játékos a keretünkben, de sajnos a sérült játékos is sok. Próbálunk segíteni az új kerettagoknak, remélem, minél előbb be tudnak illeszkedni a csapatba. Nagy szükség van azokra az új játékosokra, akik szintet tudnak majd lépni a válogatottban, és bízom… pic.twitter.com/eLFI1ZCjZT — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 27, 2026

A válogatott sajtótájékoztatóján a játékosokat Schäfer András képviselte, aki a tavaly novemberi, rossz emlékű magyar–ír (2-3) világbajnoki selejtezőket firtató kérdésekre válaszolva elmondta: