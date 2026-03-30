Varga Barnabás miatt furcsa helyzet állt elő a magyar-görög előtt

Következetlenség gyanúja merült fel a keddi Magyarország-Görögország felkészülési mérkőzés (19:00, tv: M4 Sport) előtt. Mint ismert, Varga Barnabás állítólag az AEK Athén kérésére hagyta el a válogatott edzőtáborát, ezzel szemben a klub nem hívta vissza a görög nemzeti csapattól Lazaros Rotát.

Lazaros Rota (balra) Varga Barnabással ellentétben játszhat a Magyarország-Görögország meccsen Fotó: AEK Athén / Northfoto

Magyarország-Görögország: Varga nem, Rota igen

Rota már jól van, és bevethető lesz

– jelentette a görög Gazzetta a magyarok elleni mérkőzés előtt. Történt ugyanis, hogy az AEK Athén válogatott játékosa sántikálva hagyta el a pályát a Paraguay elleni felkészülési mérkőzésen, majd vizsgálatokon esett át. Csakúgy, mint korábban a klub magyar játékosa, Varga Barnabás, aki még a Kifiszia elleni görög bajnokin sérült meg. A csatárral kapcsolatban azonban az AEK Athén a magyar szövetséghez fordult, és kérte, engedjék vissza a klubhoz, mert ők szeretnék felügyelni a rehabilitációját – erről szintén a görög portál írt. Varga ezért már a Szlovénia elleni 1-0-ás siker alkalmával sem lépett pályára a Puskás Arénában.