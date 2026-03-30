Varga Barnabás miatt furcsa helyzet állt elő a magyar-görög előtt
Varga Barnabást igen, a vendégek játékosát nem hívta vissza az AEK Athén. Lazaros Rota a magyar csatárral ellentétben játszhat a Magyarország-Görögország meccsen.
Következetlenség gyanúja merült fel a keddi Magyarország-Görögország felkészülési mérkőzés (19:00, tv: M4 Sport) előtt. Mint ismert, Varga Barnabás állítólag az AEK Athén kérésére hagyta el a válogatott edzőtáborát, ezzel szemben a klub nem hívta vissza a görög nemzeti csapattól Lazaros Rotát.
Magyarország-Görögország: Varga nem, Rota igen
Rota már jól van, és bevethető lesz
– jelentette a görög Gazzetta a magyarok elleni mérkőzés előtt. Történt ugyanis, hogy az AEK Athén válogatott játékosa sántikálva hagyta el a pályát a Paraguay elleni felkészülési mérkőzésen, majd vizsgálatokon esett át. Csakúgy, mint korábban a klub magyar játékosa, Varga Barnabás, aki még a Kifiszia elleni görög bajnokin sérült meg. A csatárral kapcsolatban azonban az AEK Athén a magyar szövetséghez fordult, és kérte, engedjék vissza a klubhoz, mert ők szeretnék felügyelni a rehabilitációját – erről szintén a görög portál írt. Varga ezért már a Szlovénia elleni 1-0-ás siker alkalmával sem lépett pályára a Puskás Arénában.
Az AEK Athénra április 4-én egy fontos mérkőzés vár az Olimpiakosz ellen a bajnokság rájátszásában. A görögök érdeke ezért az, hogy minden játékosuk százszázalékos legyen. Vargával ellentétben viszont Rotánál mégsem látták szükségességét az elővigyázatosságnak.
