Varga Barnabás miatt furcsa helyzet állt elő a magyar-görög előtt

Varga Barnabást igen, a vendégek játékosát nem hívta vissza az AEK Athén. Lazaros Rota a magyar csatárral ellentétben játszhat a Magyarország-Görögország meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30.
Varga Barnabás Görögország AEK Athén

Következetlenség gyanúja merült fel a keddi Magyarország-Görögország felkészülési mérkőzés (19:00, tv: M4 Sport) előtt. Mint ismert, Varga Barnabás állítólag az AEK Athén kérésére hagyta el a válogatott edzőtáborát, ezzel szemben a klub nem hívta vissza a görög nemzeti csapattól Lazaros Rotát.

Magyarország-Görögország: Varga Barnabás és Lazaros Rota
Lazaros Rota (balra) Varga Barnabással ellentétben játszhat a Magyarország-Görögország meccsen Fotó: AEK Athén / Northfoto

Magyarország-Görögország: Varga nem, Rota igen

Rota már jól van, és bevethető lesz

– jelentette a görög Gazzetta a magyarok elleni mérkőzés előtt. Történt ugyanis, hogy az AEK Athén válogatott játékosa sántikálva hagyta el a pályát a Paraguay elleni felkészülési mérkőzésen, majd vizsgálatokon esett át. Csakúgy, mint korábban a klub magyar játékosa, Varga Barnabás, aki még a Kifiszia elleni görög bajnokin sérült meg. A csatárral kapcsolatban azonban az AEK Athén a magyar szövetséghez fordult, és kérte, engedjék vissza a klubhoz, mert ők szeretnék felügyelni a rehabilitációját – erről szintén a görög portál írt. Varga ezért már a Szlovénia elleni 1-0-ás siker alkalmával sem lépett pályára a Puskás Arénában.

Az AEK Athénra április 4-én egy fontos mérkőzés vár az Olimpiakosz ellen a bajnokság rájátszásában. A görögök érdeke ezért az, hogy minden játékosuk százszázalékos legyen. Vargával ellentétben viszont Rotánál mégsem látták szükségességét az elővigyázatosságnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu