Megszólalt a Fradi edzője az élet-halál csata előtt

Olimpiai bajnoka nélkül játszik a zöld-fehérek férfi vízilabda-csapata. A szerdai Hannover-Fradi BL-meccs élet-halál csata lesz.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.03.24. 19:00
Nem indult jól az Európai Szuperkupa- és BL-címvédő negyeddöntős csoportsorozata, hiszen 13-9-re kikapott a Pro Reccótól, így a szerdai Hannover-Fradi találkozóra (20:30) fontos odafigyelni. Az olaszok elleni kisiklás óta megtörtént a fejmosás, amire utalás, hogy a BVSC-t idegenben 12-6-ra verte Nyéki Balázs vezetőedző csapata.

A Hannover-Fradi BL-meccs élet-halál csata lesz (Fotó: Mediaworks)

Mandics izomszakadás miatt nem játszik a Hannover-Fradi meccsen

Amint ígértem, a Pro Reccóval szembeni vereséget követően négy fal között megleltük a vereség fő okát. Nem ügyeltünk eléggé a kezdésre, az első negyedet 0-5-tel elvesztettük, és onnan nem volt visszaút. Ez a múlt, szerdán a harcias német Hannover ellen nem mindegy, hogy nyerünk-e...

– nyilatkozta a Metropolnak Nyéki Balázs.

A németek az első fordulóban 12-6-ra kikaptak a horvát Mladost Zagrebtől, így kényszerhelyzetbe kerültek, mindenképpen nyerniük kell. Még szerencse, hogy a négy kiváló Fradi-légiós közül három teljesen rendben van. Kivétel a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics, aki combizom-beszakadással küszködik.

Egy hirtelen lábtempó következtében történt meg a baj, minek következtében 2-3 hetes orvosi kezelésre szorul. Ugyanakkor öröm, hogy Eduardo di Somma és Miguel de Toro vírusfertőzése a múlté, Sztilianosz Argiropulosz pedig ezt az időszakot egészségesen átvészelte

– tudatta Nyéki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
