Megszólalt a Fradi edzője az élet-halál csata előtt

Nem indult jól az Európai Szuperkupa- és BL-címvédő negyeddöntős csoportsorozata, hiszen 13-9-re kikapott a Pro Reccótól, így a szerdai Hannover-Fradi találkozóra (20:30) fontos odafigyelni. Az olaszok elleni kisiklás óta megtörtént a fejmosás, amire utalás, hogy a BVSC-t idegenben 12-6-ra verte Nyéki Balázs vezetőedző csapata.

A Hannover-Fradi BL-meccs élet-halál csata lesz (Fotó: Mediaworks)

Mandics izomszakadás miatt nem játszik a Hannover-Fradi meccsen

Amint ígértem, a Pro Reccóval szembeni vereséget követően négy fal között megleltük a vereség fő okát. Nem ügyeltünk eléggé a kezdésre, az első negyedet 0-5-tel elvesztettük, és onnan nem volt visszaút. Ez a múlt, szerdán a harcias német Hannover ellen nem mindegy, hogy nyerünk-e...

– nyilatkozta a Metropolnak Nyéki Balázs.

A németek az első fordulóban 12-6-ra kikaptak a horvát Mladost Zagrebtől, így kényszerhelyzetbe kerültek, mindenképpen nyerniük kell. Még szerencse, hogy a négy kiváló Fradi-légiós közül három teljesen rendben van. Kivétel a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics, aki combizom-beszakadással küszködik.

Egy hirtelen lábtempó következtében történt meg a baj, minek következtében 2-3 hetes orvosi kezelésre szorul. Ugyanakkor öröm, hogy Eduardo di Somma és Miguel de Toro vírusfertőzése a múlté, Sztilianosz Argiropulosz pedig ezt az időszakot egészségesen átvészelte

– tudatta Nyéki.