„A bíró befolyásolta a meccset” – kikeltek magukból a Fradi legendái a zalai vereség után

A Ferencváros szombaton 3-1-re kikapott a Zalaegerszeg otthonában az NB I 22. fordulójának meccsén. A 28. percben emberhátrányba került az FTC Cissé kiállítása miatt, a légiós megtaposta Szendrei bokáját, majd a vége előtt két perccel büntetőhöz jutott a zalai csapat, miután Romao kezére pattant a labda a 16-oson belül. A zöld-fehérek legendája, Mucha József kikelt magából az ungvári születésű Káprály Mihály játékvezető ítéletei miatt a ZTE–FTC-meccs után.

A ZTE–FTC-meccs szombaton váratlan hazai sikert hozott Fotó: Nemzeti Sport

Nem vitatom, Cissé becsúszása Szendrei Norbert bal bokáját találta el, de abban semmiféle szándékosságot nem fedeztem fel. A védő nagy svunggal próbált labdát szerezni, képtelen volt korrigálni a mozdulatát, pedig megpróbálta visszahúzni a lábát. Az efféle eseteket alaposabban kéne elemezni, de mivel a bíró ezt nem tette meg, a piros lapja befolyásolta a meccset! A 88. perc eseményét sem látta helyesen, amikor szándékosnak ítélte Romao kezezését. Döbbenetes baki, amit nem tudok mivel magyarázni, hiszen a brazil játékos jobb keze a teste előtt volt, nem is tudta volna hová helyezni

– elemzett Mucha, aki szerint a videóbíró csak árt a labdarúgásnak.

Sokan állítják, a VAR hasznos találmány, szerintem viszont tönkreteszi a futballt. Amikor mi vasárnaponként a Fradi-faházban teremfocizunk, és előfordul hasonló eset, mindig azt kiabáljuk: talán amputálnunk kéne a kezünket!?

Máté János, a Liverpool elleni 1974-es KEK-továbbjutás ferencvárosi hőse szintén értetlenkedett a zalaegerszegi meccs után.

A bíró ítéletén múlt a három pont sorsa a ZTE–FTC- meccsen?

Okkal vádolhatnak elfogultsággal, de Cissére mindent rá lehet fogni, csak azt nem, hogy szándékosan vadászik az ellenfélre. A büntetőt illetően úgy látom, tendeciózusan döntött a bíró, hiszen olyan villámgyorsan pattant a labda Romao kezére, hogy azt akkor sem húzhatta volna félre, ha akarja. Ezeken ment el három pontunk

– nyilatkozta Máté.