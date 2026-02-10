„Budapesten visszavágunk a szerbeknek" - Biros Péter revansot ígér a vb-n

Elérte célját a belgrádi Eb, ugyanis tovább épült a magyar férfi vízilabda-válogatott a jövő évi világbajnokságra, és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Ezt hangsúlyozta a három olimpiát nyert 49 éves Biros Péter, aki szerint a szerbek ellen elbukott döntő feledhető.

Második lett az Eb-n a vízilabda-válogatott Fotó: Czeglédi Zsolt

Varga Zsolt szövetségi kapitány élt az eséllyel, fiataljait újra tétlégkörben próbálta ki. Hogy miért kapott ki a középdöntőt követően az aranymeccsen is a magyar válogatott, azt a fáradtsággal magyarázom. Persze a végére a szerbek is kifulladtak, de előnyükre szolgált, hogy a 2024-es párizsi olimpiai bajnokaira építhettek

– nyilatkozta Biros, aki úgy látta, a finálét két, tudásban azonos válogatott vívta, csakhogy a szerbek jobban viselték el a jelentős tét lelki terhét.

Együttesünk nem szégyenkezhet, bár nyilvánvaló, hogy Varga Zsolt és valamennyi játékosa feltehetően hosszabb ideig képtelen feldolgozni ezt a sebet. Aztán felülkerekedik bennük egy új érzés: az MVM Dome-ban, a jövő évi vb-n fizetjük vissza a kölcsönt 20 ezer magyar drukker segítségével.

Nagy és Fekete a vízilabda-válogatott felfedezettjei

Felvetésünkre, vajon a belgrádi „ezüstfiúk” közül kiket emelne ki, Biros némi habozás után két pólósunk nevét említette.

Nagy Ákos végleg elfogadtatta magát Európával, nem véletlen, hogy az All Star-csapatba is beválogatták. A másik Fekete Gergő, aki a fináléig talán túl sokat vállalt magára, és éppen a döntőben volt híján a kirobbanó formának, de igazából az egész csapat remek teljesítményt nyújtott

- fogalmazott Biros.