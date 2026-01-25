Nem sikerült a döntő, ezüstérmet szereztek a pólósok az Eb-n

A magyar és a szerb vízilabdacsapat 2014 után találkozott újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek diadalmaskodtak. A vasárnapi fináléban az Eb-k történetének két legsikeresebb együttese ugrott medencébe. A magyar-szerb döntő első nyolc perce Vígvári emberelőnyben szerzett góljával indult, majd a szerbek fordítottak, aztán Nagy Ákos révén 2-2-re módosult az eredmény. Egy perccel a negyed vége előtt Lukic betalált, így a hazaiak 3-2-re vezettek.

Az Eb döntőjében magyar-szerb meccset játszottak Fotó: Czeglédi Zsolt

Jansik a második negyed elején egyenlített, sőt Vígvári akciógóljával már mi vezettünk (3-4). Öt perc kellett a szerbeknek az első gólhoz a negyedben, büntetőből 4-4-re alakult a finálé, majd Vico közeli "pöccintésével" már újra ők vezettek. Varga a következő akciónál azonnal csendre intette a belgrádi közönséget, két negyed után 5-5-re állt a játék, de ennél több örömünk már nem lehetett...

Magyar-szerb: ezüstérmet szereztünk

A harmadik negyed Mandic bombagóljával indult, és sajnos Marinovic révén először vezettek kettővel a szerbek (7-5). Fekete Gergő fontos pillanatban szépített. Az utolsó menet 7-6-ról kezdődött, a szerbek 4 és fél perccel a vége előtt időt kértek, majd büntetőt lőhettek, Mandic bevágta (8-6). Varga Zsolt szövetségi kapitány is időt kért, de hiába, Lazic parádés góljával már 9-6-re vezetett az ellenfél.

A végén a szerbek 10-7-re nyertek, Magyarország Eb-ezüstérmet szerzett.

A szerbek hazai környezetben a negyedik, összességében pedig a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt a tizedik elsőségüket szerezték meg az Eb-n.