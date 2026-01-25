RETRO RÁDIÓ

Nem sikerült a döntő, ezüstérmet szereztek a pólósok az Eb-n

Vasárnap Belgrádban játszották a férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjét. A magyar-szerb döntő szokás szerint kemény csatát hozott.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.25. 21:40
Módosítva: 2026.01.25. 21:41
vízilabda szerb vízilabda döntő magyar

A magyar és a szerb vízilabdacsapat 2014 után találkozott újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek diadalmaskodtak. A vasárnapi fináléban az Eb-k történetének két legsikeresebb együttese ugrott medencébe. A magyar-szerb döntő első nyolc perce Vígvári emberelőnyben szerzett góljával indult, majd a szerbek fordítottak, aztán Nagy Ákos révén 2-2-re módosult az eredmény. Egy perccel a negyed vége előtt Lukic betalált, így a hazaiak 3-2-re vezettek.

magyar-szerb Eb döntő
Az Eb döntőjében magyar-szerb meccset játszottak Fotó: Czeglédi Zsolt

Jansik a második negyed elején egyenlített, sőt Vígvári akciógóljával már mi vezettünk (3-4). Öt perc kellett a szerbeknek az első gólhoz a negyedben, büntetőből 4-4-re alakult a finálé, majd Vico közeli "pöccintésével" már újra ők vezettek. Varga a következő akciónál azonnal csendre intette a belgrádi közönséget, két negyed után 5-5-re állt a játék, de ennél több örömünk már nem lehetett...

Magyar-szerb: ezüstérmet szereztünk

A harmadik negyed Mandic bombagóljával indult, és sajnos Marinovic révén először vezettek kettővel a szerbek (7-5). Fekete Gergő fontos pillanatban szépített. Az utolsó menet 7-6-ról kezdődött, a szerbek 4 és fél perccel a vége előtt időt kértek, majd büntetőt lőhettek, Mandic bevágta (8-6). Varga Zsolt szövetségi kapitány is időt kért, de hiába, Lazic parádés góljával már 9-6-re vezetett az ellenfél. 

A végén a szerbek 10-7-re nyertek, Magyarország Eb-ezüstérmet szerzett.

A szerbek hazai környezetben a negyedik, összességében pedig a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt a tizedik elsőségüket szerezték meg az Eb-n.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu