Szomorú hírek érkeztek az olimpia sztárjáról: eladta az érmét, lakókocsiba költözött

A korábbi műkorcsolyázó, Debi Thomas történelmet írt a 36 évvel ezelőtti téli olimpián. Ő volt az első fekete sportoló, aki dobogóra állhatott a téli olimpián, miután 1988-ban bronzérmes lett a Calgaryban rendezett ötkarikás játékokon. A sportoló a későbbi világbajnokságokon ezüst- és bronzérmet is szerzett. A sportpályafutása mellett Thomas sebésznek tanult, ám később súlyos anyagi nehézségekkel szembesült, melyek során kénytelen volt megválni az olimpiai érmétől is.

A korábbi olimpiai sztár eladta a bronzérmét (Fotó: Pexels)

Thomas korcsolyázó karrierje csúcspontján kezdte el mérnöki tanulmányait, majd a téli olimpia idejére szüneteltette azt, végül 1991-ben diplomázott. Az olimpikon itt nem állt meg, 1997-ben végzett az orvosi egyetemen.

Arról, hogy miképp sikerült a korcsolyázás mellett diplomát szereznie, így nyilatkozott a My LITV-nek:

Azt hiszem, túl ostoba voltam ahhoz, hogy tudjam, mi az, ami lehetetlen. Szóval csak elhatároztam magam, és azt mondtam: »Egyetemre megyek, és közben világbajnokságot is nyerek.«

A téli olimpia ikonja 2005-ben ortopéd sebész lett, öt évvel később pedig magánpraxist nyitott. Idővel azonban csődöt jelentett, 2015-ben pedig arról számoltak be a lapok, hogy Thomas anyagi nehézségekkel küzd a kudarcba fulladt vállalkozása és két válása miatt.

Egy 2018-as, a New York Postnak adott interjúban Thomas beismerte, hogy megvált az 1988-as bronzérmétől, mert anyagi nehézségei voltak. Azt mondta: „Elvesztettem a csőd miatt. Elvehetik az érmemet, de a tényt nem vehetik el, azt, hogy megnyertem.”

Három évvel ezelőtt Thomas arról beszélt, hogy egy bogarakkal teli lakókocsiban él. Az egykori sztár azonban ragaszkodott hozzá, hogy boldog az életével, annak ellenére, hogy továbbra is anyagi gondokkal küzd. „Engem nem érdekel, ha lakókocsiban kell élni. Az emberek annyira az anyagi javak megszállottjai, de engem csak a tudás érdekel.”

Thomas leporolta korcsolyáját a 2024-es New York-i műkorcsolya- és sportkorcsolya-világbajnokságon. Mielőtt elkezdte volna az edzéseit, az olimpiai ikon 12 évig nem korcsolyázott, ám a nyolcfős mezőnyben második helyezést ért el – írja a brit Express.