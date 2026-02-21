Kaszás Márk: Orbán Viktor a legerősebb európai vezető

A magyar kormány Békéscsabán tartotta a Háborúellenes Gyűlést. Kaszás Márk is egyike volt a rengeteg sztárnak, akik részt vettek ezen az eseményen. A bokszoló kiemelte, hogy ő is szerette volna tudatni az országgal, hogy nemcsak ellenzéki emberek léteznek a közösségi oldalakon - írja a Bors.

A mai Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán Kaszás Márk személyesen tekintette meg az eseményt (Fotó: Szabolcs László)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Kaszás Márk erős kijelentéseket tett

Azért döntöttem, hogy megosztom az emberekkel a véleményen, mivel azt láttam, hogy úgy néz ki az internet, mint ha mindenki ellenzéki lenne. Úgy voltam vele, hogy akkor hadd mondjam el én is, persze teljesen normálisan, igyekszem mindig kulturáltan fogalmazni, de hadd mondjam el, hogy milyen értékrendek alapján élem az életem. Választások előtt szerintem ez belefér

— mondta a Patrióta csatornáján a bokszoló.

Kaszás Márk nagy kockázatot vállalt politikai állásfoglalásával, mivel így ő is belekerült a baloldali média célkeresztjébe. Azonban elmondása szerint megalapozott döntés volt, hogy miért a Fidesz oldalán áll. „A Fidesznek vannak hibái, emberből vannak és szoktunk hibázni. Jelenleg viszont az biztos, hogy Orbán Viktor a legbefolyásosabb és legerősebb európai politikai vezető. Ez nem kérdés. A családtámogatás, a fiatalok SZJA-mentessége, 14. havi nyugdíj és még sorolhatnám, ezek mind pozitív dolgok és ezek nem vélemények, hanem tények. A külpolitika szerintem kimagasló, mivel soha nem volt ilyen jó a kapcsolat Amerikával. Azt gondolom, hogy nincs más opció, csak ő” - jelentette ki Kaszás Márk.