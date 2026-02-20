RETRO RÁDIÓ

„Elveszítette a fejét” – áll a bál, büntetést követelnek a Fradi ellen az El-ben

Az UEFA is beleszólhat az Európa-liga-párharcba? A Ludogorec győzelme után a bolgár sajtóban a Fradi egyik kulcsjátékosát vették célba, akár eltiltás is lehet a történet vége.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 13:30
Módosítva: 2026.02.20. 14:13
Fradi európa-liga Cebrail Makreckis Ludogorec

Robbie Keane kulcsjátékosára eltiltás várhat? Mint ismert, csütörtök este az Európa-liga rájátszásában a Fradi 2-1-es vereséget szenvedett a Ludogorec otthonában, így hátrányból készülhet a budapesti visszavágóra. A magyar bajnoknak ezzel megszakadt a bolgárok elleni hatmeccses veretlenségi sorozata. Ahelyett azonban, hogy a helyi sajtó a győzelmet ünnepelte volna, azzal foglalkozott, hogyan tudna a visszavágóra még nagyobb előnyt szerezni a Ludogorec.

A Ludogorec-Fradi találkozó a bolgárok győzelmével zárult, így Robbie Keane csapatának Budapesten kell kiharcolnia a továbbjutást
A Ludogorec–Fradi-találkozó a bolgárok győzelmével zárult, így Robbie Keane csapatának Budapesten kell kiharcolnia a továbbjutást Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az egyik bolgár lap, a sportal.bg a lefújást követően egy botrányról írt, amely akár a Fradi egyik meghatározó játékosának eltiltásához vezethet. Egy videót is mellékeltek a cikkhez, amelyen az látható, hogy a meccs lefújása után a pályán sétáló Cebrail Makreckis a szurkolók felé int.

Elveszítette a fejét, és illetlen gesztust tett a bolgár bajnok szurkolói felé

– írják az eset kapcsán.

A bolgár lap azt állítja, hogy amennyiben ezt az UEFA-nak küldött jelentésben is rögzítették, nagyon valószínű, hogy Makreckis kihagyja a jövő heti visszavágót. 

Nehéz helyzetben a Fradi

Ez érzékeny veszteség lenne a zöld-fehérek számára, hiszen a lett futballistának nincs igazán helyettese, ugyanis a télen szerződtetett Osváth Attilát nem nevezték a tavaszi El-keretbe. Korábban Cadu pótolta Makreckist a szélen, de szükségmegoldásként az alapvetően belső védő Ibrahim Cissé is szerepelt már ezen a poszton. Alighanem a visszavágón is közölük kerülhet ki a helyettes.

Makreckis a Fradi eddigi kilenc Európa-liga találkozójából nyolcszor a kezdőcsapatban kapott helyet, és a Genk elleni meccset is csupán eltiltás miatt volt kénytelen kihagyni.

 

