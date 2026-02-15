Melltartó nélkül ment kocsit mosni az ismert színésznő - videó

A szemrevaló olasz színésznő, Eleonora Bertolitól a rajongók már megszokhatták, hogy nem igazán rejtegeti az adottságait. A korábban a filmvásznon is bizonyító bombázó manapság inkább a szexi Instagram-bejegyzéseivel hozza lázba követőit, ezúttal egy vadító videóval jelentkezett. Ha teheti, a lehető legmerészebb öltözékben lép az utcára, és úgy tűnik, még az autómosó sem kivétel ez alól. A meseszép modell melltartó nélkül, áttetsző felsőben mutatta meg formás idomait.