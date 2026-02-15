RETRO RÁDIÓ

Melltartó nélkül ment kocsit mosni az ismert színésznő - videó

Az olasz modell nem tűnik szégyenlősnek. Eleonora Bertoli nyilvános helyen villantott mellbimbót.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 04:30
szexi képek modell mellbimbó

A szemrevaló olasz színésznő, Eleonora Bertolitól a rajongók már megszokhatták, hogy nem igazán rejtegeti az adottságait. A korábban a filmvásznon is bizonyító bombázó manapság inkább a szexi Instagram-bejegyzéseivel hozza lázba követőit, ezúttal egy vadító videóval jelentkezett. Ha teheti, a lehető legmerészebb öltözékben lép az utcára, és úgy tűnik, még az autómosó sem kivétel ez alól. A meseszép modell melltartó nélkül, áttetsző felsőben mutatta meg formás idomait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu