Dzsudzsákék bajnokok is lehetnek? Megszólaltak az aranyérmes edzők

Máig elismeréssel ünneplik Debrecenben Supka Attilát, Herczeg Andrást és Kondás Elemért, mivel a DVSC által eddig szerzett hét bajnoki cím közül a három magyar edző összesen hatot könyvelhetett el. A hetedik a cseh Miroslav Beránek nevéhez köthető. Dzsudzsák Balázs és társai jelenleg szoros csatában állnak az élmezőnyben, a három magyar tréner közös kérdést kapott a Metropoltól: meglesz-e idén a nyolcadik arany?

Dzsudzsák Balázsék minimum a dobogóra hajtanak / Fotó: Czinege Melinda

Supka Attila kiemelte, a jó eredményekhez a debreceni gazdasági feltételek adottak.

A hozzám eljutó hírek alapján a kiváló közösségi szellem biztosított, ez meghatározó, viszont olyannyira tömör az élmezőny (ETO FC, FTC, Paks, Puskás Akadémia, DVSC), hogy a válaszadás korai. Sok függ attól, hogy mentálisan elég kitartó-e a DVSC, mely talán az élen végez

– reagált Supka, majd megemlítette, szombaton a Győr elleni 2-2-es döntetlen során taktikailag éretten muzsikált a Loki.

Idegenben sem ijedt be a Debrecen, bátor támadójátéka javítja esélyeit.

Aztán rátért arra a vitát kiváltó esetre, amikor a győriek második 11-es gólja előtt Batik Bence 16-oson belüli kezezése hosszas VAR-ozást vett igénybe.

Ellenzője vagyok a visszanézegetéseknek, mert azt VAR nélkül is láthatja egy játékvezető, hogy a játékos keze „kereste” a labdát vagy az véletlenül pattant a kezére.

Dzsudzsákék a dobogóra biztosan jók

A hajdúságiakkal a 2008/2009-es és 2009/2010-es bajnokságban éllovas mester, Herczeg András szerint a Győr, FTC, Paks, Puskás Akadémia, DVSC ötösfogat belügye lesz a három érem tulajdonjogáról dönteni.

Nem Dzsudzsák Balázsék kilátásai a legjobbak, de amit mostanában mutatnak, az sokra, dobogós helyezésre jogosít, elvégre a legutóbbi bajnokságban rosszul ment a csapatnak

– fogalmazott Herczeg.

Kondás Elemér (bajnoki címei a Debrecennel: 2011/2012, 2013/2014) a Puskás Akadémiát kizárta az első helyre esélyesek közül.

Amennyiben a DVSC ugyanolyan egységesen futballozik, amint tette azt legutóbb az ETO ellen, van némi kilátása a büszke címre, de a dobogós pozícióra mindenképpen

– hangzott Kondás válasza.