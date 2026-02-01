„Biztos véletlen...” – Újabb NB I-es klub szállt bele páros lábbal az MLSZ-be

Súlyos gondolatok jelentek meg az ETO FC-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzést követően a vendég csapat közösségi oldalán. Mint ismert, a debreceniek már 2-0-ra is vezettek, végül a győriek két büntetővel mégis egyenlíteni tudtak. A mérkőzésen olyannyira elszabadultak az indulatok, hogy Rúsz Márton játékvezető mindkét vezetőedzőt kiállította, majd a játékoskijáróban tömegjelenet alakult ki.

ETO FC-DVSC: „Sajnos nem a két csapat teljesítményéről marad emlékezetes”

A DVSC kiemelte, igyekszik távol tartani magát a konfrontációktól, többek között azért, mert minden a magyar futball jelenéért, jövőjéért tevékenykedő résztvevőt tisztel és hiszi, hogy aki dolgozik, az vét néha hibát, ők is. Mégis úgy érzik, hogy több befolyásoló tényező is ellenük dolgozik. Az ETO FC elleni meccsel kapcsolatban úgy fogalmaztak:

Sajnos ez a meccs nem a két csapat komoly teljesítményéről marad emlékezetes, hanem arról, akinek pont nem kellene a főszereplőnek tekintenie magát egy futballmérkőzésen. Minket jobban összekovácsol, erősebbé tesz, hogy a kiváló játékerőt képviselő ETO két mérkőzésen csak tizenegyesből tudott nekünk gólt rúgni, igaz abból hármat... Biztos véletlen... Mint ahogy az is, hogy az MLSZ JB által leginkább menedzselt fiatal játékvezető immáron 12-ik mérkőzését vezette nekünk a 44 általa vezetett NB I-es meccsből és ebből a 12 mérkőzésből csak egyet nyertünk meg és a tegnapival 3 döntetlenünk van...

A DVSC nem kímélte a Magyar Labdarúgó Szövetséget, amikor kiemelte, hogy a 2026. január 20-i, 21-i és 22-i UEFA mérkőzésnapokon 1 magyar csapat, 3 magyar UEFA-ellenőr, 2 magyar UEFA játékvezető ellenőr volt érdekelt, de magyar játékvezetőből egy sem.

És lehet, hogy az is véletlen, hogy a jövő héten Cipruson rendezendő UEFA Elite, Category 1 és VAR játékvezetők kurzusára csak Kulcsár Katalin hivatalos (ezúton is gratulálunk neki!). Miközben van férfi játékvezető Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Azerbajdzsánból, Finnországból, Litvániából, Ukrajnából. Ez egy gondolatébresztő kíván lenni arra, hogy mivel hosszú évek óta hasonló a helyzet, így talán másképp kellene értékelni és értelmezni a magyarországi játékvezetők tevékenységét, képzését, leginkább az ismétlődő módon ellentmondásosan értelmezett, vontatott, értelmetlenül elhúzódó VAR-döntések mechanizmusát

- fogalmazott a debreceni klub.