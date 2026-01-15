RETRO RÁDIÓ

A Fradi sem kaphat meg mindenkit, százmilliókra mondott nemet a rivális

A Ferencváros a bajnoki riválistól szerzett volna védőt. Úgy tűnik, nyárig nem lesz Miljan Krpic a Fradi játékosa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 08:30
ferencváros győr fradi

Az őszi első Győrtől szeretett volna focistát igazolni az NB I-ben címvédő Ferencváros. A tabellán "csak" második Fradi a szerb - de most már magyar állampolgársággal is rendelkező - Miljan Krpicset szemelte ki magának a riválistól. Győrben azonban úgy gondolkoznak, nincs az a pénz, amennyiért elengednék a középpályásként is bevethető labdarúgót, aki immár magyar állampolgárként akár a nemzeti csapatban is szerepelhet.

Krpics (jobbra) az NB I egyik legjobb védője, nem véletlenül akarja őt a Fradi
Krpics (jobbra) az NB I egyik legjobb védője, nem véletlenül akarja őt a Fradi Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Szerb portálok úgy tudják, a Fradi nem aprózta el a dolgot, NB I-es szinten komoly, 2 millió eurós (800 millió forintos) ajánlatot tett le az asztalra a 22 éves játékosért. Az ETO FC-nél azonban hajthatatlanok voltak, ennyi pénzért sem engedték el Krpicset, aki immár az MLSZ "magyar-szabályának" betartásában segít. Ebből is látszik, az ETO-nál komolyan gondolják, hogy idén meg akarják szorongatni a Ferencvárost, amely 2019 óta egyeduralkodó az NB I-ben.

Válogatott focista is kell a Fradinak

Milan Krpics mellett Vitális Milánt is szívesen látná a Ferencváros. A válogatott középpályás abban az esetben lenne "megmentő", ha a ferencvárosiak eladják a tavalyi év feldezettjét, Tóth Alexet. Nagy kérdés, hogy Vitálist a tavaszi szezon és a labdarúgó NB I-es aranycsata előtt elengedné-e a Győr.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

